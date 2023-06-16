Долгор Норбоева: Нам удалось спасти потребкооперацию в Бурятии

Более 30 лет жизнь Долгор Норбоевой связана с «Буркоопсоюзом». Последние восемь лет она руководит этой легендарной организацией, которая в скором времени отпразднует столетие. Об особенностях потребкооперации, городских проблемах и своём депутатстве в горсовете Долгор Норбоева рассказала в большом интервью



- Несколько поколений уже не знают «Буркоопсоюз», как часть большой хозяйственной системы в СССР. Есть известный Бурятии бренд, но что за ним скрывается?



- Нашей организации 100 лет – мы ровесники республики. В советское время «Буркоопсоюз» выполнял важнейшую миссию - он соединял сотни тысяч сельских жителей Бурятии. Причём как между собой, так и со внешним миром за пределами их сёл и улусов.



С одной стороны, была система сельских районных властей – руководства территориями через райкомы, исполкомы. С другой - работал «Буркоопсоюз»: торговая и социальная система связей: через пекарни, магазины, столовые и кафе, через заготконторы сбора урожаев, через бытовые предприятия - парикмахерские, ателье и так далее.



Сельские территории Бурятии не могли существовать без «Буркоопсоюза». По большому счёту, мы были советским ритейлом и франшизным производством в условия СССР, если говорить современными терминами. Предоставляли сотням тысячам сельским жителей республики блага цивилизации и возможности, доступные на тот момент. А заодно рабочие места, и возможность заработков.



Это было большая организация даже по меркам тех времен с обширной материально-технической базой. Кроме привычных жителям Бурятии сельских магазинов и общепита, у нас работало много других направлений, включая строительное. Например, мы даже производили сейфы, шили шубы, проводили электротехнические работы. Была автобаза со своим транспортом.



Но после известной реформы, так называемой «шоковой терапии» начала 90-х годов, на «Буркоопсоюз» легла непомерная налоговая нагрузка. Многие предприятия внутри «Буркоопсоюза» стали банкротиться. Времена были непростые, старались спасать предприятия по всей территории республики.



- А как вы оказались в «Буркоопсоюзе» в тот сложный период?



- Вся трудовая жизнь на одном предприятии. Прошла с «Буркоопсоюзом» все реформы, трудности, развитие. Систему знаю хорошо. Помогает и то, что я выросла в деревне, понимаю, как всё устроено, каково это – трудиться на селе.



Родом я из деревни Исинга Еравнинского района. В 1988 году окончила школу и встал вопрос – куда поступать. У нас в селе были востребованы учителя и врачи. Не удивляйтесь - в СССР, вопреки расхожей мифологии, тоже был дефицит на сельскую интеллигенцию. И я собиралась поступать на физмат, чтобы потом вернуться на малую родину и учить детей. С математикой у меня всегда было хорошо. Но мама сказала: «Долгор, есть и другая профессия – бухгалтер-экономист».



В то время, в СССР, на весь Союз было всего семь институтов кооперативной торговли. Ближайший к нам – Новосибирский, там я и училась по направлению «Буркоопсоюза». Окончила в 1992 году, вернулась в Бурятию.



С того года в системе «Буркоопсоюза». От первой работы бухгалтером в ремонтно-монтажном комбинате в посёлке Горького до нынешней должности. В том числе работала с легендарным руководителем «Буркоопсоюза» Леонидом Бляхером - и главным бухгалтером, и заместителем. В 2015 году его не стало, меня выбрали уже председателем Совета, и на этой должности я уже восемь лет.



- Вернёмся к спасению предприятия. Как это выглядело буквально?



- Повторюсь, речь шла о выживании одной из самых мощной сети предприятий республики. Особенно в сёлах и районах. Районные руководители тогда не понимали, как сохранить это имущество в новых рыночных условиях - на них свалилось новое законодательство и кратное увеличение налогов. Люди не знали, как быть и существовать в новой реальности.



Представьте, десятки предприятий от магазинов до производств, большие участки земли, оборудование, цеха, оставшиеся от советской экономики. И никто в сельских районах не знает, как платить налоги, где найти деньги на зарплаты, и как вообще сохранить предприятие. Сотни торговых и производственных точек в зонах банкротств по всей Бурятии. Это реальная картина 2000-х годов с «Буркоопсоюзом».



Приходилось работать днём и ночью, помогать, объяснять, поддерживать, сопровождать. В итоге, я считаю, что нам удалось сохранить потребкооперацию Бурятии. Нынешний, вполне успешный «Буркоопсоюз» - это результат той работы.



- Успешный в каких параметрах?



- Чтобы не углубляться в финансовые показатели, скажу так. В 2022 году мы взяли первое место среди потребкоопераций в ДФО по совокупному обороту. И это не только торговля, но еще и образовательные услуги, туризм и так далее. Мы практически дышим в затылок Иркутску. По стране мы занимаем обычно 28-30 место, и считаем, что это отличные показатели для небольшого региона.



- Что сегодня представляет из себя «Буркоопсоюз»?



- По-прежнему, в основном потребкооперация сосредоточена в сельских районах республики – так исторически сложилось. Основные направления нашей работы – это торговля, общественное питание, производство хлеба, кондитерских изделий, заготовки дикоросов и охоты, и также у нас есть два убойных цеха.



В отличие от Советского Союза, сейчас мы находимся в объективной конкуренции с местными предпринимателями и крупным ритейлом - это нормально. Но «Буркоопсоюз» смог сохранить обширную сеть магазинов. Работают 10 пекарен в райцентрах, где также производят кондитерские изделия. Есть культовые предприятия. Например, наша знаменитая пекарня в Гремячинске.



- Убойные цеха – это новое направление для «Буркоопсоюза», в отличие от, например, пекарен?



- Что касается убойных цехов – это относительно новое для нас направление. Первый убойный цех мы построили в 2010 году в Еравне. В 2011 году – в Кудара-Сомоне Кяхтинского района, а в 2013 году – в Баргузине, но его потом пришлось продать по экономическим причинам. В открытии и закрытии предприятий нет ничего катастрофического. Нынешний «Буркоопсоюз» не живёт сугубо памятью прошлых десятилетий. Мы развиваемся, пробуем, рискуем, думаем о будущем. Как и любое современное предприятие двадцатых годов 21 века.



Вместе с тем, не забываем о своей социальной миссии - поддержка жителей сельских районов Бурятии. Например, экономика внутри «Буркоопсоюза» распределена неравномерно. Многие предприятия в районах мы поддерживаем за счет прибыльных городских активов - таких как Центральный рынок или база БКС. Понимаем, что в селах иногда только наша торговая точка или общепит - единственные на километры вокруг.



- Вы ещё депутат улан-удэнского горсовета. Чем сегодня живёт ваш округ? Какие проблемы поднимают избиратели?



- Мне как депутату выделяется, конечно, мизерная сумма на выполнение наказов избирателей. Но, тем не менее, стараемся все вместе, понемногу решать проблемы, которые поднимают жители.



Периодически мы буквально ногами, пешком, обходим наш 17-й округ Улан-Удэ, где проживает восемь тысяч человек: это верхняя часть проспекта Победы, Батарейка, Лазо. При этом депутат - он же как посредник между властью и людьми. Делаем всё, что в наших силах - защищаем интересы жителей в администрации города. Выбиваем деньги, решаем вопросы с грейдированием дорог, водоотведением, благоустройством.



Горсад за последние пять лет стал лучше благодаря тому, что, во-первых, город взял его в аренду у собственников, во-вторых, очень помог проект «Народный бюджет», по которому мы выиграли в общей сложности 2 млн рублей на благоустройство Горсада. В целом же туда вкладывают ежегодно по 10-14 млн рублей, и результат виден невооружённым глазом. Но, тем не менее, Дирекции по паркам, на мой взгляд, там есть над чем поработать.



- Как вы относитесь к мастер-плану развития Улан-Удэ на вашем округе?



- Здесь важно соблюсти баланс. С одной стороны, нельзя не воспользоваться шансом, который нам выпал благодаря президенту России, и не привести центр Улан-Удэ в порядок. Потому что здания и коммуникации уже сильно устарели. Давайте откровенно, полумиллионный город и столица субъекта федерации заслуживает иной центр города - современный и удобный.



С другой стороны, жители этих районов очень обеспокоены. Да, они хотят изменений, но при этом не хотят переезжать из центра города. Здесь нужно очень внимательно отнестись к переселению жителей, и максимально учесть их интересы и пожелания. И мы, конечно, будем в этом направлении работать на уровне города и республики.



- Если брать в целом по столице, то на какие ещё проблемы вы бы обратили внимание?



- Проблем хватает, в том числе по моему округу. В городе мало мест для прогулок. Нужно всерьез заняться этим вопросом, и еще более плотно обратить внимание на озеленение. Я такой же обычный житель Улан-Удэ - солидарна с тысячами горожан, которым не хватает того или этого.



Есть и конкретные примеры моего округа - вопрос по школе №9. Она находится в старом двухэтажном здании, и требует реконструкции. Предполагалось, что он попадет в программу на 2024-25 годы. Однако всё будет зависеть от возможностей бюджета. Как депутат горсовета настаиваю на финансировании.



Поэтому сейчас очень важно совместно всем властям работать, искать компромиссы, выстраивать баланс, чтобы город развивался по все направлениям: не только в части благоустройства, но и экономически.





