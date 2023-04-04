04 апреля

03 апреля

Популярное

Ещё одна китайская грузовая авиакомпания начинает полёты в Улан-Удэ

Ещё одна китайская грузовая авиакомпания начинает полёты в Улан-Удэ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Полёты стартуют 15 апреля

«Новая китайская грузовая авиакомпания NW начинает полёты в международный аэропорт «Байкал», - сообщил гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. По его словам, сотрудники аэропорта прошли обучение и тестирование.

- Опыт по обслуживанию грузовых программ, в том числе с китайскими партнерами мы наработали, - отметил он. - Продолжаем развивать грузовую программу. На фоне строительства нового терминала, пиковых нагрузок пассажирских перевозок, лето обещает быть сложным, но интересным.

Полёты начнутся 15 апреля.

«Байкал-Daily» писал, что в марте 2023 года рост грузопотока через Улан-Удэ составил 712% по сравнению с мартом прошлого года.

- C начала года, мы перевезли груза больше, чем аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, - говорил Дмитрий Гармаев. - У них 3500 тонн, у нас – 3900.
Аэропорт "Байкал" авиация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Туристы стали чаще выбирать отдых в России на майские праздники
Туристы стали чаще выбирать отдых в России на майские праздники
Экономика, 02.04.2023
Чаще всего едут в Сочи, Санкт-Петербург и Кавминводы
В России создадут ТОР «Патриотическая»
В России создадут ТОР «Патриотическая»
Экономика, 31.03.2023
Предприятия двойного и военного назначения получат дополнительные меры поддержки
Сертификат типа вертолёта Ми-171А2 утверждён в ОАЭ
Экономика, 30.03.2023
Машину производит Улан-Удэнский авиазавод
В правительстве России заявили о росте зарплат в Бурятии
В правительстве России заявили о росте зарплат в Бурятии
Экономика, 30.03.2023
Вице-премьер Голикова сообщила, что оказался наибольшим в стране
В Бурятии по приказу Минстроя подешевело жильё
В Бурятии по приказу Минстроя подешевело жильё
Экономика, 29.03.2023
Цены на него снизили почти на 6 тысяч рублей
Районы Бурятии получат субсидии на пять фестивалей
Районы Бурятии получат субсидии на пять фестивалей
Экономика, 29.03.2023
Первый из них, горный фестиваль «Мунку-Сардык», пройдёт с 29 апреля по 2 мая
В Забайкалье расширили территорию опережающего развития
В Забайкалье расширили территорию опережающего развития
Экономика, 28.03.2023
На участках ТОР развернётся добыча золота и модернизация завода ЖБИ
В Бурятии на защиту лесов выделено более 800 млн
В Бурятии на защиту лесов выделено более 800 млн
Экономика, 28.03.2023
Львиная доля финансирования поступила из федерального бюджета
В Улан-Удэ за год подорожало самое дешёвое съёмное жильё
В Улан-Удэ за год подорожало самое дешёвое съёмное жильё
Экономика, 27.03.2023
Квартиры в коммуналках наценились примерно на 5%

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^