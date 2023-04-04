Ещё одна китайская грузовая авиакомпания начинает полёты в Улан-Удэ

Полёты стартуют 15 апреля



«Новая китайская грузовая авиакомпания NW начинает полёты в международный аэропорт «Байкал», - сообщил гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. По его словам, сотрудники аэропорта прошли обучение и тестирование.

- Опыт по обслуживанию грузовых программ, в том числе с китайскими партнерами мы наработали, - отметил он. - Продолжаем развивать грузовую программу. На фоне строительства нового терминала, пиковых нагрузок пассажирских перевозок, лето обещает быть сложным, но интересным.

Полёты начнутся 15 апреля.