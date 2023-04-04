Ещё одна китайская грузовая авиакомпания начинает полёты в Улан-Удэ

Полёты стартуют 15 апреля
«Новая китайская грузовая авиакомпания NW начинает полёты в международный аэропорт «Байкал», - сообщил гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. По его словам, сотрудники аэропорта прошли обучение и тестирование.
- Опыт по обслуживанию грузовых программ, в том числе с китайскими партнерами мы наработали, - отметил он. - Продолжаем развивать грузовую программу. На фоне строительства нового терминала, пиковых нагрузок пассажирских перевозок, лето обещает быть сложным, но интересным.
Полёты начнутся 15 апреля.«Байкал-Daily» писал, что в марте 2023 года рост грузопотока через Улан-Удэ составил 712% по сравнению с мартом прошлого года.
- C начала года, мы перевезли груза больше, чем аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, - говорил Дмитрий Гармаев. - У них 3500 тонн, у нас – 3900.