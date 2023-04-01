Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ в марте вырос почти на треть

Прирост обработки грузов составил 712%



Рост пассажиропотока в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оценивается в 29,7%, сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Через аэровокзал прошли 51 160 пассажиров. Увеличение вылетов самолётов составило 52% - 409 вылетов, из которых 82 грузовых рейса.

Рост же грузопотока через Улан-Удэ - целых 712%.

- В марте прошлого года грузов было мало, - объяснил «Байкал-Daily» Дмитрий Гармаев. - Поток пошёл в сентябре. А в этом году мы «лопатим» груз с января. Кстати, с начала года, мы перевезли груза больше, чем аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. У них 3500 тонн, у нас – 3900.