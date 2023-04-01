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Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ в марте вырос почти на треть

Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ в марте вырос почти на треть
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Прирост обработки грузов составил 712%

Рост пассажиропотока в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оценивается в 29,7%, сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Через аэровокзал прошли 51 160 пассажиров. Увеличение вылетов самолётов составило 52% - 409 вылетов, из которых 82 грузовых рейса.

Рост же грузопотока через Улан-Удэ - целых 712%.

- В марте прошлого года грузов было мало, - объяснил «Байкал-Daily» Дмитрий Гармаев. - Поток пошёл в сентябре. А в этом году мы «лопатим» груз с января. Кстати, с начала года, мы перевезли груза больше, чем аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. У них 3500 тонн, у нас – 3900.

По его словам, март 2023 года международный аэропорт «Байкал» отработал «с мощным ростом объёмов обслуживания».

В  2022 году пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ составил 629 004 пассажира (+16,5%).

«Байкал-Daily» писал, что аэропорт планирует увеличить количество стоянок для самолётов. 
Аэропорт "Байкал" авиация

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