В Бурятии организации обогатились на 90 миллиардов рублей





По данным Бурятстата, за год – с января по декабрь 2022-го – положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций и предприятий республики (не учитывая субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации и государственные (муниципальные) учреждения) достиг 86 миллиардов 170 миллионов 800 тысяч рублей. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го года.За 12 месяцев 64% компаний получили прибыль размером в 90 миллиардов 404 миллиона 100 тысяч рублей, а 36% – убыток на 4 миллиарда 233 миллиона 300 тысяч. По сравнению с 2021-ым эти показатели выросли в 2,1 раза и на 38,3% соответственно.Прибыль, которые в 2022-ом получили предприятия по добыче полезных ископаемых, оценили в 47 миллиардов 834 миллиона 300 тысяч – 55,5% от её общего объёма по Бурятии.Суммарная задолженность организаций по своим обязательствам на конец декабря составила 243 миллиарда 313 миллионов 600 тысяч рублей, и 9 миллиардов 292 миллиона 900 тысяч (3,8%) при этом приходится на просрочку, а дебиторская – 149 миллиардов 51 миллион 400 тысяч. Долги по кредитам достигли 96 миллиардов 937 миллионов 900 тысяч рублей, включая 8 миллиардов 835 миллионов 900 тысяч просроченных (9,1 % от общей суммы задолженности).