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Правительство направит 500 млн на чартеры по России

Правительство направит 500 млн на чартеры по России
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Правительство России направит 500 миллионов рублей на снижение стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам в 2023-2024 годах. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин,

- Речь идёт о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. В 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году, -сообщила пресс-служба правительства РФ.

Правительство реализует данную программу с 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году в ней приняли участие 70 российских регионов, в том числе Бурятия. Программа продлится до 2024 года включительно.

Как сообщал «Байкал-Dailу», первые чартерные туры в Бурятию из Москвы открылись в июле 2020 года. Всего в 2020 году прибыло 10 чартерных рейсов, в 2021 году - 13 чартерных рейсов. А в прошлом году в Бурятию прилетело 15 чартерных рейсов.


туризм чартерные рейсы

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