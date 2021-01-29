Министерство туризма Бурятии отчиталось об итогах года

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В начале года было зафиксировано увеличение туристов, однако потом показатели пошли на спад



2020 год стал одним из самых сложных для индустрии туризма Бурятии из-за коронавируса и введением ограничений на туристскую и гостиничную деятельность. Были отменены крупные событийные мероприятия, с 29 марта по 1 июня приостановлена деятельность гостиниц.



Если в марте 2020 года наблюдалось увеличение количества туристов на 20,5% по сравнению с мартом 2019 года, то с апреля по июнь в гостиницах Бурятии разместилось всего 1362 человека - из числа командировочных.



- Тем не менее, мы запустили летний сезон при условии соблюдения всех требований и норм уже с 1 июня 2020 года для жителей Бурятии и с 1 июля 2020 года для всех граждан Российской Федерации. Антиковидные меры будут сохраняться в течение всего 2021 года, - рассказала министр туризма Мария Бадмацыренова.



Несмотря на шестилетнюю положительную динамику основных показателей развития туризма, в 2020 году снизилось количество размещённых в гостиницах на 51%: с почти 407 тысяч человек в 2019 году до 200 тысяч в 2020 году. Упали показатели платных услуг, оказанных туристам, на 42%: с 3,3 миллиардов рублей, до 1,9 миллиардов.



- Но что нам показал 2020 год? Показал, что туризм и отдых для всех людей является одним из важных и востребованных потребностей человека – так же, как еда, общение, сон, - добавила министр.



Поддержка туризма



Из федерального бюджета 370 субъектам малого предпринимательства в сфере туризма Бурятии в апреле и мае выплачен 31 миллион рублей на сохранение работников и зарплат. На профилактику COVID-19 - 7,9 миллионов рублей.



На поддержку предпринимательских инициатив по развитию внутреннего туризма Ростуризмом выделено 47,8 миллионов рублей 17 компаниям.



Из бюджета Бурятии, в дополнение к федеральным деньгам, выделено 52,3 миллиона рублей. Частично возмещались затраты по арендной плате, коммунальных услуг, оказана адресная поддержка градообразующим организациям - СКУП «Байкалкурорт» и АУ КБЛ «Нилова Пустынь», которые не могли воспользоваться предусмотренными для субъектов малого и среднего предпринимательства мерами поддержки. Направлены были средства на поддержку судоходных компаний, предоставлены субсидии двум туроператорам Бурятии.



Благодаря мерам господдержки за 9 месяцев 2020 года наблюдается прирост налога на доходы физических лиц на 20,7%. За 11 месяцев 2020 по виду экономической деятельности поступило НДФЛ на сумму 23,9 млн. руб., что на 8% больше, чем за весь 2019 год.



По данным налоговой службы, на 10 января 2021 года числится 554 хозяйствующих субъекта в сфере туризма. За год снижение составило 2,3%, зато с конца 1 квартала 2020 года прирост составил 12%.



- В целом за 2020 год вновь создано 23 субъекта туристической деятельности по ОКВЭД 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», 38 субъектов - по ОКВЭД 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», 3 организации – по ОКВЭД 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций», - отметила Мария Бадмацыренова.



Чартеры



Также в июле 2020 года при поддержке Ростуризма федеральным туроператором «TUI Россия» были запущены групповые турпоездки чартерными рейсами на Байкал - в Бурятию.



- В сжатые сроки бурятские туроператоры и отельеры смогли предложить разнообразный, доступный, качественный турпродукт, который был высоко оценён туристами чартеров, 4,82 из 5 баллов, - рассказала министр.



Чартерная программа состояла из 10 рейсов с 1500 туристами из разных регионов России.



Кешбэк



Одним из новых инструментов развития внутреннего туризма стала программа продаж туров по России с кешбэком. В Бурятии в программе приняли участие 16 гостиниц, 2 санатория и 7 туроператоров. Только курорты Аршан и Горячинск продали не менее 200 путевок.



На сегодня программа кешбэк признана наиболее прогрессивной мерой господдержки в России. За 2 окна продаж 2020 года на 1 рубль бюджетных средств туристами потрачено 5 рублей собственных средств. В Бурятии эта мера позволила гостиницам в июле увеличить объемы предоставляемых услуг на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Гранты Ростуризма



В 2020 году Бурятия приняла активное участие в конкурсном отборе проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. По числу победителей конкурса заявки республики (в количестве 17 проектов) заняли 6-ю позицию среди российских регионов. Общий объём грантовой поддержки составляет 47,8 миллионов рублей.



7 из 17 проектов реализуются на территории туристско-рекреационного кластера «Тункинская долина», который был признан победителем Всероссийского конкурса развития экотуризма на ООПТ, проведённого Агентством стратегических инициатив.



Особая экономическая зона



Ежегодно для функционирования ОЭЗ правительством Бурятии осуществляется взнос в размере 49 миллионов рублей. Деньги идут на закупку газа, оплату налогов и на зарплату сотрудников, эксплуатирующих имущество особой экономической зоны, стоимость которого составляет 2,7 миллиарда рублей.



- Такие сложные объекты как очистные сооружения, самые эффективные на восточном побережье Байкала, газовая котельная, причальные и берегоукрепительные сооружения требуют пристального внимания и постоянного контроля со стороны специалистов высокого уровня, - отметила Мария Бадмацыренова.



Проведена сложная работа по расторжению соглашений с неэффективными резидентами. Из ранее зарегистрированных 12 компаний-резидентов статус сохранили две компании ООО «Путник Сибирь» и ООО «Байкальская гавань». Сейчас они ведут процедуру реорганизации, также ведется расторжение в Арбитражном суде Бурятии.



Также ведётся работа по включению участка «гора Мамай» в ОЭЗ ТРТ «Байкальская Гавань». На участках имеются все ресурсы для развития горнолыжного и лечебно-оздоровительного туризма. Потенциальные резиденты планируют вложить в создание туристско-рекреационной и обеспечивающей инженерной инфраструктуры более 2,5 миллиардов рублей и собственными силами создать необходимую инженерную инфраструктуру.



Также в настоящее время эта местность активно используется в спортивных и рекреационных целях любителями активных видов спорта. Турпоток там составляет более 5 тысяч человек в год.



Планы на 2021 год



В 2021 году лейтмотивом станет формирование национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также минтуризм Бурятии ставит перед собой задачу развития туристского информационного центра «Байкал» и инвестиционного потенциала.



Приоритетными туристскими территориями для инвестиционного развития останутся ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» и зона экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа на озере Щучье. Также компания ООО «Курорты Бурятии» продолжит работу по модернизации курортов «Аршан» и «Горячинск». В период 2021-2023 гг. планируется реализация нового инвестпроекта по созданию гостиничного комплекса в селе Сухая Кабанского района на 200 номеров уровня «5 звёзд».

