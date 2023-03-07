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В Иркутской области создадут «мусорный» кластер

В Иркутской области создадут «мусорный» кластер
Экономика,  Фото:pixabay.com
В Ангарске построят комплекс по сортировке и утилизации ТКО

В Иркутской области подписано концессионное соглашение о создании кластера «Центральный», который будет включать в себя сортировку и утилизацию ТКО. Мусоросортировочный комплекс с системой утилизации будет построен на территории Ангарского городского округа. В этом году будет выполнена проектно-сметная документация. Ввод объекта в эксплуатацию должен состояться до 2025 года.

- Плановые показатели к 2030 году - 100% сортировка ТКО и двукратное сокращение отходов, отправляемых на полигоны. Кластер в Ангарске – это крупный инвестиционный проект, включающий мусоросортировку с комплексом по утилизации, - заявила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

- Новый комплекс будет использовать передовые технологии и методы для обработки твёрдых коммунальных отходов, включающие глубокую сортировку отходов для получения качественных вторичных материалов. Также в составе комплекса будет мощности по утилизации органических отходов. Это позволит нам снизить количество ТКО, вывозимых на полигоны, и уменьшить антропогенное воздействие на окружающую среду, - отметил гендиректор ООО «РТ-НЭО Переработка отходов» Вадим Логунов.

Запланированная мощность работы кластера «Центральный» составит до 405 тыс. тонн в год обработки ТКО и до 141 тыс. тонн в год утилизации. Процесс утилизации предполагает систему биокомпостирования.

Подписанное сегодня концессионное соглашение предусмотрено сроком до 2044 года с возможностью дальнейшей пролонгации, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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