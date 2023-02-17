Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей

Экономика, Фото: пресс-служба главы РБ и правительства РБ

В рамках господдержки планируется благоустройство 5 пляжных зон



Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил порядок о предоставлении субсидий на развитие и создание пляжей на берегах рек, озёр или иных водных объектов. Данная мера поддержки будет реализовываться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



- У нас в Бурятии в этом году будет реализована ещё одна мера поддержки в сфере туризма – федеральная субсидия для индивидуальных предпринимателей, занимающихся благоустройством мест отдыха возле воды. Всего в этом году в рамках данной меры господдержки планируется благоустройство 5 пляжных зон. Максимальная сумма федеральной субсидии на один проект по обустройству пляжных зон составит 10 млн рублей, - отметил глава Бурятии.



Как пояснил министр туризма республики Алдар Доржиев, субсидии предоставляются на конкурсной основе юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными или муниципальными учреждениями) и индивидуальным предпринимателям. Инициатором проекта должны быть заложены собственные средства в размере не менее 30% от суммы запрашиваемой субсидии.



Напомним, в 2022 году Бурятия выиграла грант на реализацию проектов в сфере туризма в размере 337,5 млн рублей, реализация которых планируется в этом году. Из них 50 млн рублей будут направлены на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в том числе на создание и развитие пляжей.



На данный момент министерство туризма региона ожидает поступления федеральных средств в республиканский бюджет. Затем будет объявлен конкурс на предоставление субсидий. Об этом сообщает пресс-служба главы РБ и правительства РБ.

