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Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей

Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей
Экономика,  Фото:пресс-служба главы РБ и правительства РБ
В рамках господдержки планируется благоустройство 5 пляжных зон

Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил порядок о предоставлении субсидий на развитие и создание пляжей на берегах рек, озёр или иных водных объектов. Данная мера поддержки будет реализовываться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

- У нас в Бурятии в этом году будет реализована ещё одна мера поддержки в сфере туризма – федеральная субсидия для индивидуальных предпринимателей, занимающихся благоустройством мест отдыха возле воды. Всего в этом году в рамках данной меры господдержки планируется благоустройство 5 пляжных зон. Максимальная сумма федеральной субсидии на один проект по обустройству пляжных зон составит 10 млн рублей, - отметил глава Бурятии.

Как пояснил министр туризма республики Алдар Доржиев, субсидии предоставляются на конкурсной основе юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными или муниципальными учреждениями) и индивидуальным предпринимателям. Инициатором проекта должны быть заложены собственные средства в размере не менее 30% от суммы запрашиваемой субсидии.

Напомним, в 2022 году Бурятия выиграла грант на реализацию проектов в сфере туризма в размере 337,5 млн рублей, реализация которых планируется в этом году. Из них 50 млн рублей будут направлены на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в том числе на создание и развитие пляжей.

На данный момент министерство туризма региона ожидает поступления федеральных средств в республиканский бюджет. Затем будет объявлен конкурс на предоставление субсидий. Об этом сообщает пресс-служба главы РБ и правительства РБ.
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