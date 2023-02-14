Иркутск примет VII Байкальский риск-форум

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Его планируют провести в октябре этого года



В правительстве Иркутской области 13 февраля обсудили начало подготовки к VII международному Байкальскому риск-форуму (БРИФ). Мероприятие планируется провести в октябре 2023 года в Иркутске.



- БРИФ-2022 был посвящён повестке устойчивого развития в целом. В этом году мы намерены уделить внимание её важным составляющим: промышленной экологии и социальному партнёрству. Промышленная экология – достаточно сложная и дорогостоящая тема, но развивать её жизненно необходимо, речь идёт в том числе и о сохранении биоразнообразия на территориях, где расположены крупные производственные объекты. Обсуждая проблематику социального партнёрства, компании могут поделиться своим опытом в этой сфере, - рассказала генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.



Организаторы форума планируют продолжить работу, начатую в 2022 году, по формированию экспертного сообщества в сфере устойчивого развития с участием представителей власти и бизнеса регионов Сибири и Дальнего Востока.



На заседании было принято решение о создании до 1 марта организационного комитета по подготовке к VII международному Байкальскому риск-форуму (БРИФ). Также к этому сроку будет составлена предварительная программа мероприятия и определены ответственные по направлениям: строительство, экология, экономика, здравоохранение и образование. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

