Его планируют провести в октябре этого года
В правительстве Иркутской области 13 февраля обсудили начало подготовки к VII международному Байкальскому риск-форуму (БРИФ). Мероприятие планируется провести в октябре 2023 года в Иркутске.
- БРИФ-2022 был посвящён повестке устойчивого развития в целом. В этом году мы намерены уделить внимание её важным составляющим: промышленной экологии и социальному партнёрству. Промышленная экология – достаточно сложная и дорогостоящая тема, но развивать её жизненно необходимо, речь идёт в том числе и о сохранении биоразнообразия на территориях, где расположены крупные производственные объекты. Обсуждая проблематику социального партнёрства, компании могут поделиться своим опытом в этой сфере, - рассказала генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.
Организаторы форума планируют продолжить работу, начатую в 2022 году, по формированию экспертного сообщества в сфере устойчивого развития с участием представителей власти и бизнеса регионов Сибири и Дальнего Востока.
На заседании было принято решение о создании до 1 марта организационного комитета по подготовке к VII международному Байкальскому риск-форуму (БРИФ). Также к этому сроку будет составлена предварительная программа мероприятия и определены ответственные по направлениям: строительство, экология, экономика, здравоохранение и образование. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутск примет VII Байкальский риск-форум
Экономика, Фото:
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