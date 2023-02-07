В Бурятии за год взлетели цены на картошку

При этом свёкла и морковка в республике заметно подешевели













За год – с декабря 2021-го по декабрь 2022-го – в Бурятии на 1,1% снизились цены на сельхозпродукцию, реализованную по всем каналам, в том числе на 1,3% – на животноводческую. А вот продукция растениеводства, напротив, наценилась на 3,8% из-за подорожания картофеля (на 18,2%) и зерновых культур (на 6,2%).В то же время дешевле на 25,7% стала капуста всех сортов, свёкла (на 22,1%) и морковь (на 4,5%). В среднем жители республики в прошлом году платили за овощи меньше на 21,9 %.- Из продукции животноводства выросли цены на сырое молоко крупного рогатого скота (на 12,9 %), а снизились они на куриные яйца (на 15,3 %), – рассказали в Бурятстате.