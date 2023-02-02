Жителей Бурятии опять порадовали ростом зарплат

В Бурятстате заявили, что за месяц они увеличились ещё на 279 рублей













По данным ведомства, сейчас на местных предприятиях и в организациях насчитывается 205 400 сотрудников (без учёта внешних совместителей). Большинство из них по-прежнему трудятся в сфере образования (17%). Далее идут отрасль здравоохранения и социальных услуг (13,7%), государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения (13,5%). Численность работников в различных компаниях и организациях по сравнению с 2021 годом сократилась на 1,5%.



Больше всего – 95 900 рублей (в 1,9 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – по-прежнему платят людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. Самый низкий заработок – всё так же у представителей гостиниц и заведений общепита (на 40,1% меньше среднереспубликанского показателя) и у тех, кто занимается операциями, связанными с недвижимым имуществом (на 32,2%).



В январе-октябре, по данным того же Бурятстата, было 50 тысяч 762 рубля 50 копеек. Получается, что за месяц, по официальным данным, она увеличилась на 279 рублей (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 17,9 %).По данным ведомства, сейчас на местных предприятиях и в организациях насчитывается 205 400 сотрудников (без учёта внешних совместителей). Большинство из них по-прежнему трудятся в сфере образования (17%). Далее идут отрасль здравоохранения и социальных услуг (13,7%), государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения (13,5%). Численность работников в различных компаниях и организациях по сравнению с 2021 годом сократилась на 1,5%.Больше всего – 95 900 рублей (в 1,9 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – по-прежнему платят людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. Самый низкий заработок – всё так же у представителей гостиниц и заведений общепита (на 40,1% меньше среднереспубликанского показателя) и у тех, кто занимается операциями, связанными с недвижимым имуществом (на 32,2%).

За 11 месяцев 2022 года – с января по ноябрь – средняя зарплата по республике составила 51 тысячу 41 рубль 30 копеек, заявили в Бурятстате.