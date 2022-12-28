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Бурятстат: Средняя зарплата в Бурятии возросла до 50 762 рублей

Бурятстат: Средняя зарплата в Бурятии возросла до 50 762 рублей
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
За месяц, по данным органа статистики, она увеличилась ещё на 250

В Бурятстате рассказали, сколько в январе-октябре жители республики получали за свой труд. По данным ведомства, сейчас на местных предприятиях и в организациях насчитывается 205 300 сотрудников (без учёта внешних совместителей). Большинство из них работают в сфере образования (17%). Далее идут отрасль здравоохранения и социальных услуг (13,7%), государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения (13,5%).

За десять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го численность работников в различных компаниях и организациях сократилась на 1,6%. 

Средняя зарплата по республике составила 50 тысяч 762 рубля 50 копеек, заявили в Бурятстате. В январе-сентябре  было 50 512 рублей, то есть за месяц, по официальным данным, она увеличилась на 250 рублей (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 18,1 %).

Больше всего – 90 600 рублей (в 1,8 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – по-прежнему платят людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. Самый низкий заработок оказался у представителей гостиниц и заведений общепита (на 40,4% меньше среднереспубликанского показателя) и у тех, кто занимается операциями, связанными с недвижимым имуществом (на 32%).

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