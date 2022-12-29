В Бурятии частный сектор будут переводить на электроотопление поэтапно

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Поддержку окажет министерство энергетики России



Минэнерго России окажет Бурятии поддержку в реализации мероприятий по переводу частного сектора на электроотопление. Об этом было заявлено на окружном совещание по вопросам безопасности тепло- и энергоснабжения в Улан-Удэ. Совещание провёл заместитель министра энергетики РФ Павек Сниккарс.



Как сообщал «Байкал Daily», в Улан-Удэ более 67 тысяч частных домов, а также шесть тысяч автономных котельных юридических лиц отапливаются углём и дровами. Концентрация бензапирена в атмосфере зимой превышает допустимое значение в 30 раз. При этом сложное геофизическое расположение Улан-Удэ не даёт грязному воздушному одеялу рассеяться. Из-за этого каждой зимой в городе возникает проблема грязного воздуха.



В свою очередь, Минэнерго выразило поддержку в необходимости перевода частного сектора Улан-Удэ на электроотопление в рамках решения существующих проблем с качеством воздуха. Также для покрытия прогнозного дефицита мощности энергосистемы будут созданы дополнительные генерирующие мощности, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- С точки зрения необходимости финансирования указанных мероприятий было отдельное поручение президента, которое совместно с главой Бурятии мы отрабатывали, и мы со своей стороны, со стороны министерства энергетики готовы поддерживать те согласованные мероприятия, о которых мы договорились. Мы договорились о поэтапности подхода к этому решению, оно требует дополнительного финансирования: и с точки зрения социальной поддержки граждан, и с точки зрения поиска источников для осуществления капитальных вложений, чтобы перейти к целевой модели электроотопления. Мы считаем, что поэтапно это делать нужно и опять-таки здесь инициатором будет выступать субъект. В рамках согласованных позиций, конечно, поддерживаем реализацию этого проекта, - отметил заместитель министра энергетики Павел Сниккарс.



Также в условиях прогнозируемого роста нагрузок в Бурятии прорабатываются варианты развития энергосистемы региона. Как отметил председатель правления Системного оператора Федор Опадчий, на сегодняшний день собственный дефицит мощности в регионе отсутствует. Но появление новых центров нагрузок, развитие промышленности и увеличение объёма грузоперевозок в восточном направлении по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям приведёт к тому, что после 2023 года южная часть энергосистемы Забайкальского края может стать дефицитной, о чём свидетельствуют данные прогнозного анализа балансов мощности на 2028 год. Поэтому в юго-восточной части ОЭС Сибири для покрытия расчетного дефицита мощности потребуется сооружение в центрах роста нагрузок новых объектов генерации.



- В начале следующего года в силу изменений в 174 федеральном законе предложено на общественное обсуждение вынести проект схемы и программу развития, которые, в том числе, будут в себя включать ответ на то, как должна развиваться энергосистема с учётом тех проблем и вызовов, которые мы сегодня обсуждали. Цель нашего визита - это обсудить возможные решения, и мне кажется, что мы хорошо продвинулись, - подчеркнул председатель правления Системного оператора Единой энергетической системы Фёдор Опадчий.



В новой схеме и программе развития электроэнергетических систем России будет определена технологически необходимая генерация в объеме около 600 МВт, что позволит инициировать процедуру проведения конкурса на строительство новой генерации.



- Будет принято решение о создании дополнительных генерирующих мощностей в целом по южной энергосистеме, куда входит и Иркутск, и Бурятия, и Забайкальский край. Точки распределения будут определяться на конкурсной основе, но дополнительные мощности будут строиться, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Отдельные решения касались проблем теплоснабжения, в частности, необходимости модернизации теплоэлектроцентрали Улан-Удэ.



- С учётом той аварии, которая была на ТЭЦ-1 год назад, когда город чуть не замерз, здесь несколько вопросов: первое - это модернизация на самой ТЭЦ-1, строительство нового пыле-угольного котла и снятие с баланса ряда неработающего оборудования, которое просто искажает картину. Плюс создание системы резервирования между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Объёмы потребления тепла, которые необходимы в перспективе в рамках реализации мастер-плана города, в рамках обеспечения надежности в текущем состоянии, посчитаны, определены, сегодня мы их рассмотрели и понимаем, сколько и какой объем тепла нужно производить на ТЭЦ-2, - рассказал глава Бурятии.



По итогам этого обсуждения состоится совещание у вице-премьера Александра Новака в правительстве РФ. Окончательный мастер-план развития Улан-Удэ будет представлен президенту России для определения объёма финансируемых мероприятий.

