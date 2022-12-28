Промышленный вылов омуля в Бурятии возобновится через два года

А уже в 2023-м в республике разрешат любительскую рыбалку
- Думаю, что сроки могут, в принципе, меняться. Пока мы говорим о том, что в 2025 году промышленное рыболовство на Байкале по омулю может быть открыто, – цитирует Шестакова ТАСС.
По его мнению, при восстановлении популяции байкальского эндемика уже удалось добиться «неплохих успехов». Так, в 2022-ом в водоёмы выпустили 800 миллионов личинок омуля – и это стало рекордом.
- В следующем году завершится реконструкция Большереченского рыборазводного завода, и мы сможем ещё нарастить эти цифры, – подчеркнул руководитель ведомства.
Он добавил: это уже позволило внести изменения в действующие правила со следующего года и на короткий период возобновить на озере любительскую рыбалку.
За спасение омуля вплотную взялись в октябре 2017-го. Тогда ввели запрет на его промышленный вылов. Сейчас разрешён лишь зимний любительский – на бормашовую удочку. Продавать свою добычу рыбаки не вправе, в противном случае им грозит наказание, как и покупателям.
Когда же рыба идёт на нерест, штрафы вырастают в десятки раз. За один хвост придётся выложить более семи тысяч рублей и, возможно, заплатить своей свободой. Как сообщал «Байкал-Daily», разрешить любительскую рыбалку планировали уже этим летом. Табу же на добычу байкальского эндемика в промышленных масштабах планировали снять в 2023-м, но пока оно сохраняется.