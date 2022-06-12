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На Байкале разрешат любительскую рыбалку омуля

На Байкале разрешат любительскую рыбалку омуля
Общество, 
О планах по смягчению запретов сообщил глава Федерального агентства по рыболовству

Росрыболовство уже в этом году планирует разрешить любительскую рыбалку байкальского омуля. Промышленный вылов возможен с 2023 года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

- Комплекс мер, который мы предприняли по восстановлению популяции омуля на Байкале, уже даёт результат. В этом году мы планируем открыть любительскую рыбалку, а со следующего года, возможно, разрешим вылов для коренных малочисленных народов и промышленный вылов. Поэтому мы готовы делиться опытом в области восстановлению запасов,- заявил Шестаков на церемонии подписания соглашения в области рыбного хозяйства между Россией и Киргизией.

Запрет на промышлённый вылов байкальского омуля был введён 1 октября 2017 года из-за того, что его биомасса снизилась до исторического минимума. Запрещён промышленный и любительский вылов, за исключением рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой. Сейчас действует уголовная ответственность за незаконный вылов омуля по статье 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».
омуль Байкал

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