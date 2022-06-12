На Байкале разрешат любительскую рыбалку омуля

О планах по смягчению запретов сообщил глава Федерального агентства по рыболовству



Росрыболовство уже в этом году планирует разрешить любительскую рыбалку байкальского омуля. Промышленный вылов возможен с 2023 года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.



- Комплекс мер, который мы предприняли по восстановлению популяции омуля на Байкале, уже даёт результат. В этом году мы планируем открыть любительскую рыбалку, а со следующего года, возможно, разрешим вылов для коренных малочисленных народов и промышленный вылов. Поэтому мы готовы делиться опытом в области восстановлению запасов,- заявил Шестаков на церемонии подписания соглашения в области рыбного хозяйства между Россией и Киргизией.



Запрет на промышлённый вылов байкальского омуля был введён 1 октября 2017 года из-за того, что его биомасса снизилась до исторического минимума. Запрещён промышленный и любительский вылов, за исключением рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой. Сейчас действует уголовная ответственность за незаконный вылов омуля по статье 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

