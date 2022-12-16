Инвесторам в Бурятии упростили процедуру получения господдержки

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Народный Хурал Бурятии принял изменения в законы, касающиеся инвестиционной деятельности



Накануне на прошедшей сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели законопроекты, касающиеся инвестиционной деятельности в республике.



Была упрощена процедура вхождения в реестр региональных инвестпроектов.



- Мы работаем над тем, чтобы инвесторам в Бурятии было проще реализовывать проекты. Стараемся максимально сократить сроки предоставления мер поддержки инвесторам. Получить льготы могут предприниматели, включённые в реестр региональных инвестпроектов. Если раньше это требовало госрегистрации, то с внесением изменений мы сократили всю процедуру на три недели. Это значит, что теперь получать льготы по налогу на прибыль и на добычу полезных ископаемых инвестор сможет быстрее, - рассказала министр экономики Екатерина Кочетова.



Также внесены изменения в закон о земле. Если раньше для получения земли в аренду без торгов инвестор должен был собрать пакет документов дважды: в первый раз для заключения инвестиционного соглашения, а во второй раз для получения участка. Теперь инвестору необходимо лишь получить статус приоритетного инвестпроекта. Это почти на месяц сократит сроки получения участка в аренду.



Третье изменение касается получения статуса приоритетного инвестпроекта.



- Раньше законом был предусмотрен конкурсный отбор, который занимал от двух месяцев. Теперь предпринимателю необходимо лишь написать заявление и обратиться в Фонд регионального развития Бурятии, - отметила Екатерина Кочетова.



Кроме этого, инвесторы Бурятии, получившие статус приоритетных, имеют право на льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль, компенсации процентных ставок по кредитам и госгарантии. Проконсультироваться по всем вопросам инвесторы могут в Фонде регионального развития Бурятии.

