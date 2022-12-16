16 декабря

15 декабря

Популярное

Инвесторам в Бурятии упростили процедуру получения господдержки

Инвесторам в Бурятии упростили процедуру получения господдержки
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Народный Хурал Бурятии принял изменения в законы, касающиеся инвестиционной деятельности

Накануне на прошедшей сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели законопроекты, касающиеся инвестиционной деятельности в республике.

Была упрощена процедура вхождения в реестр региональных инвестпроектов.

- Мы работаем над тем, чтобы инвесторам в Бурятии было проще реализовывать проекты. Стараемся максимально сократить сроки предоставления мер поддержки инвесторам. Получить льготы могут предприниматели, включённые в реестр региональных инвестпроектов. Если раньше это требовало госрегистрации, то с внесением изменений мы сократили всю процедуру на три недели. Это значит, что теперь получать льготы по налогу на прибыль и на добычу полезных ископаемых инвестор сможет быстрее, - рассказала министр экономики Екатерина Кочетова.

Также внесены изменения в закон о земле. Если раньше для получения земли в аренду без торгов инвестор должен был собрать пакет документов дважды: в первый раз для заключения инвестиционного соглашения, а во второй раз для получения участка. Теперь инвестору необходимо лишь получить статус приоритетного инвестпроекта. Это почти на месяц сократит сроки получения участка в аренду.

Третье изменение касается получения статуса приоритетного инвестпроекта.

- Раньше законом был предусмотрен конкурсный отбор, который занимал от двух месяцев. Теперь предпринимателю необходимо лишь написать заявление и обратиться в Фонд регионального развития Бурятии, - отметила Екатерина Кочетова.

Кроме этого, инвесторы Бурятии, получившие статус приоритетных, имеют право на льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль, компенсации процентных ставок по кредитам и госгарантии. Проконсультироваться по всем вопросам инвесторы могут в Фонде регионального развития Бурятии.
инвестиционные проекты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия заняла второе место в ДФО по приросту числа предпринимателей
Бурятия заняла второе место в ДФО по приросту числа предпринимателей
Экономика, 16.12.2022
В республике почти 31 тысяча предпринимателей в малом и среднем бизнесе.
Инвесторам в Бурятии упростили процедуру получения господдержки
Инвесторам в Бурятии упростили процедуру получения господдержки
Экономика, 16.12.2022
Народный Хурал Бурятии принял изменения в законы, касающиеся инвестиционной деятельности
В Бурятии заявили, что такого низкого уровня безработицы не было давно
В Бурятии заявили, что такого низкого уровня безработицы не было давно
Экономика, 15.12.2022
Об этом рассказал заместитель руководителя республиканского агентства занятости населения
Правительство выделит более 360 млн на поддержку многодетных семей
Правительство выделит более 360 млн на поддержку многодетных семей
Экономика, 14.12.2022
Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Аналитики назвали стоимость аренды на главной торговой улице Улан-Удэ
Аналитики назвали стоимость аренды на главной торговой улице Улан-Удэ
Экономика, 14.12.2022
Она не попала даже в тридцатку самых дорогих в стране
В бюджет Улан-Удэ внесут уточнения
В бюджет Улан-Удэ внесут уточнения
Экономика, 14.12.2022
Вырастут как доходы, так и расходы
Стали известные крупнейшие торговые партнёры Бурятии
Стали известные крупнейшие торговые партнёры Бурятии
Экономика, 13.12.2022
Среди них оказались Китай, Эфиопия и Марокко
В Улан-Удэ повысят плату за детский сад
В Улан-Удэ повысят плату за детский сад
Экономика, 12.12.2022
Подорожание объяснили ростом цен на продукты
В Улан-Удэ на ремонт здания мэрии потратят три с половиной миллиона
В Улан-Удэ на ремонт здания мэрии потратят три с половиной миллиона
Экономика, 12.12.2022
Фасад должны привести в порядок к концу следующего года
Жители Бурятии смогут летать в Китай через Монголию
Жители Бурятии смогут летать в Китай через Монголию
Экономика, 12.12.2022
Рейсы в КНР откроются уже через несколько дней
Улан-Удэ приближается к повышению тарифа на проезд
Улан-Удэ приближается к повышению тарифа на проезд
Экономика, 09.12.2022
Экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах, по данным властей, превышает 50 рублей


В Бурятии открыли дорогу за 145 миллионов
В Бурятии открыли дорогу за 145 миллионов
Экономика, 09.12.2022
Работы шли с 2018 года в два этапа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^