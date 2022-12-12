Пассажирке вручили подарки
Сегодня зарегистрировали 600-тысячного пассажира улан-удэнского аэропорта «Байкал» с начала года. Ею оказалась жительница Красноярска Кристина. Женщина вместе с мужем и дочкой вылетала рейсом FV 2453 из Улан-Удэ в Красноярск авиакомпании «Россия».
- Ура! Наш 600 000 тысячный пассажир! Аэропорт вручил сертификат на посещение бизнес зала, авиакомпания «Россия» поздравила своего пассажира памятными подарками, - рассказал в своём телеграм-канале гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Пассажирке подарили сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта на весь 2023 год, а также модель самолёта и другие сувениры от авиакомпании «Россия».
По словам Дмитрий Гармаева, в 2022 году пассажиропоток аэропорта «Байкал» значительно вырос, ведь в декабре прошлого года мы встречали 500 000 пассажира». Причиной этому стала быстро растущая сеть авиамаршрутов в Улан-Удэ.
- Все эти рейсы субсидируются, стоимость билета вполне приемлема для жителей Бурятии и других регионов», - рассказали в минтрансе республики.
В этом году авиакомпания «Аврора» начала выполнять рейсы из Улан-Удэ в Красноярск, Хабаровск, Якутск и Хужир, и открылись рейсы в Южно-Сахалинск и Кызыл.
Как сообщал «Байкал-Daily», в будущем году Росавиация поддержит субсидируемых направлений: из Улан-Удэ в Благовещенск, Иркутск, Кызыл, Южно-Сахалинск и Томск, а также Нижнеангарск – Красноярск и Таксимо – Красноярск.
Аэропорт Улан-Удэ зарегистрировал 600-тысячного пассажира
Экономика, Фото:
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