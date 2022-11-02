Пять из них касаются аэропорта Улан-Удэ, а ещё два – отдалённых посёлков
Росавиация утвердила список субсидированных маршрутов на 2023 год. В Бурятии будет поддержано семь направлений: из Улан-Удэ в Благовещенск, Иркутск, Кызыл, Южно-Сахалинск и Томск, а также Нижнеангарск – Красноярск и Таксимо – Красноярск. Билеты по этим направлениям в течение всего года можно будет приобрести по специальному тарифу, сообщили в минтрансе Бурятии.
В Бурятии рейсы по программе субсидирования будут выполнять авиакомпании «ИрАэро», «КрасАвиа», «Ред Вингс».
- Мы продолжаем работать над дальнейшим расширением маршрутной сети региональных авиаперевозок. Так, в 2023 году продолжится выполнение рейсов Улан-Удэ – Томск, Улан-Удэ-Кызыл и Нижнеангарск-Красноярск. Загрузка по ним составляет более 90%. Эти рейсы мы субсидируем из бюджета республики. Общая сумма финансирования трёх маршрутов на следующий год составит более 15 млн рублей, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
В целом по России на реализацию программы субсидирования региональных воздушных перевозок в 2023 году из федерального бюджета выделено 9 млрд рублей. Авиакомпании получают субсидии из федерального бюджета, чтобы авиабилеты были доступнее, а маршрутная сеть - шире. Такие рейсы выполняются в обход Москвы. 17 авиакомпаний приступят к реализации программы с 1 января 2023 года. Летать по доступным ценам пассажиры смогут по 308 направлениям.
Росавиация утвердила семь субсидируемых рейсов из Бурятии
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