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В Улан-Удэ повысят плату за детский сад

В Улан-Удэ повысят плату за детский сад
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
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С 1 января 2023 года родительская оплата в детских садах Улан-Удэ повысится в среднем на 24 рубля в день. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать необходимый суточный рацион питания детей, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Действующие размеры родительской платы были установлены в июле 2020 года и не пересматривались более двух лет. Одной из основных причин для пересмотра размеров родительской платы является рост цен на продукты питания в среднем на 17,5 %, на материальные запасы - от 26,5 % до 47,9 %. В связи с этим детским садам становится сложнее обеспечивать суточный рацион питания на одного ребёнка в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами, обеспечивать калорийность и витаминизацию, - сообщила на брифинге председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Расчёты показали, что экономически обоснованный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми увеличился в диапазоне от 22-х до 27 рублей в день или от 14,5 % до 17,9 %. В среднем на 24 рубля или 16% в зависимости от возраста и режима пребывания ребёнка в детском саду. ⠀

- Например, размер платы для детей в возрасте от 3 до 7 лет с режимом работы группы 8-10 часов увеличится по сравнению с действующим размером на 22 рубля в день или на 462 рубля в месяц. Кроме того, пересмотр размера родительской платы необходим для того, чтобы не происходило резкое увеличение размера в последующем. Последний раз размер платы был установлен летом 2020 года, а до этого времени не пересматривался в течение пяти лет. В связи с чем был отмечен сильный рост размера в среднем на 40 рублей в день или на 30%, - отметила Татьяна Митрофанова.

На сегодня документ, определяющий повышение платы, прошел согласование со всеми структурными подразделениями администрации Улан-Удэ, прокуратурой Бурятии и вскоре будет утверждён.

Каждая семья, чей ребенок посещает детский сад, может компенсировать из бюджета часть средств за присмотр и уход, а именно: 20% — на первого ребёнка, 50% — на второго ребёнка, 70% — на третьего и последующих детей.

детские сады

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