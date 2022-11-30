В Бурятии резко поднимут тарифы на горячую воду

Жители республики будут платить за неё примерно на 12 рублей больше
Стали известны тарифы на горячую воду, которые вступят в силу уже в ближайший четверг, 1 декабря. Один кубометр горячей воды в открытой системе водоснабжения обойдётся потребителю в 166 рублей 6 копеек (вместо нынешних 153 рублей 25 копеек), а в закрытой системе, которая смонтирована в основном в новостройках – в 149 рублей 75 копеек (сейчас – 138 рублей 19 копеек).
Таким образом, жители республики будут платить за ГВС больше соответственно на 12 рублей 81 копейку и на 11 рублей 56 копеек. До этого в республиканской службе по тарифам рассказали, насколько подорожают холодное водоснабжение и водоотведение
и электроэнергия
. Пока неизвестными остаются только тарифы на вывоз мусора и отопление.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Бурятии, как и в целом по стране, повысятся внепланово с 1 декабря. Предельный индекс во всех регионах при этом будет одинаковым – 9%. А следующие полтора года – вплоть до июля 2024-го – цены на коммуналку пообещали не поднимать.
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