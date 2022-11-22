Контракты с подрядчиками уже заключены
В Улан-Удэ определились с подрядчиками по отлову собак на 2023 год.
Для непрерывного отлова бездомных животных подрядные организации приступят к работе с 11 декабря, сообщили в комитете городского хозяйства.
- Конкурсные процедуры проведены, контракты заключены. В настоящий момент подрядные организации готовятся к выполнению мероприятий в рамках субвенций на 2023 год. Согласно контрактам, подрядчики должны отловить 1721 особи, - сообщил консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
В трёх городских районах будут работать три подрядные организации:
В Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13,
В Железнодорожном – ИП Жихарева, тел. 67-92-92,
В Октябрьском – ООО «Ананда», тел. 62-19-99.
На оплату услуг всех трёх подрядчиков из бюджета будет выделено 15 млн рублей, уточнили «Байкал-Daily» в администрации города.
Отлов собак в 2023 году обойдётся Улан-Удэ в 15 млн
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