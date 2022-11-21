Стало известно, сколько жителей Бурятии получают по 100 тысяч в месяц

Такой зарплатой могут похвастаться лишь около 5% населения



Представители агентства РИА Рейтинг решили выяснить, в каком регионе больше всего специалистов, которым платят более ста тысяч рублей в месяц. Как выяснилось – на Чукотке. Такое жалованье получает почти половина местных жителей – 49,6%



Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 43,8%, Магаданская область (33,6%), Ненецкий АО (33,4%), Москва (32,6%), Камчатка (26,8%), Сахалин (25,2%), Ханты-Мансийский АО (25%) и Якутия (23,4%). Замыкает топ-10 Мурманская область (18,7%).



Бурятия в списке из 85 регионов (данных по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям пока нет) оказалась на 32 строчке. В республике высокой зарплатой могут похвастаться только 4,8% работающих людей. А 14,7% получают менее 20 тысяч в месяц. При этом диапазон самых распространённых зарплат в Бурятии – от 24 до 52 тысяч рублей.



Соседняя Иркутская область заняла в рейтинге 20 место – там зарплата в сто с лишним тысяч у 8,6% местных жителей, в Забайкалье (21 место) – у 7,8%.



В Тамбовской области, Карачаево-Черкессии, Орловской области, Кабардино-Балкарии, Ивановской области, Чечне, Дагестане, Мордовии, Ингушетии и Калмыкии меньше всего работников с жалованьем более 100 000 – там их доля колеблется от 1,7% до 1,3%.

