В России установили размер пособия по безработице

Минимальный размер составит 1,5 тысячи рублей, максимальный – 12 792 рубля



Правительство РФ определило на 2023 год размер пособия по безработице. Постановление вступит в силу с 1 января 2023 года.



- Установить на 2023 год: для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в статье «О занятости населения в Российской Федерации», минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рубля, - говорится в документе.



На эту сумму безработные смогут рассчитывать в первые три месяца с момента регистрации в центре занятости. В следующие три месяца пособие будет составлять не более 5 тысяч рублей. Такие же размеры пособий по безработице действуют и в текущем году.



Максимальное пособие назначается тем, кто проработал не менее 26 недель (более полугода) на последнем месте работы и в течение года встали на учет в центре занятости. Минимальное пособие получают те, кто прежде не работал, или работал менее 26 недель в течение года до постановки на учёт.

