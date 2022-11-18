Каждый третий житель Бурятии является молодым

На 1000 юношей приходится 987 девушек



Согласно данным последней переписи населения, в Бурятии проживает 978,6 тысяч человек. Из них численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно составляет 275,6 тысяч человек, или почти каждый третий житель республики является молодым. Интересный факт сообщил Бурятстат.



По возрастному критерию большую часть молодёжи составляют юноши и девушки в возрасте 30-35 лет - 36,7%, в возрасте 14-19 лет - 27,5%, 25-29 лет – 18,4% и 20-24 лет- 17,4%.



По месту проживанию можно отметить, что большая часть молодёжи проживает в городской местности – это 169,5 тысяч человек или 61,5%, на селе живёт 106,1 тысяч человек или 38,5% молодёжи республики.



Численность девушек превышает численность юношей на 1,7 тыс. человек, или на 1000 юношей приходится 987 девушек.

