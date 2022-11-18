18 ноября

17 ноября

Популярное

Каждый третий житель Бурятии является молодым

Каждый третий житель Бурятии является молодым
Экономика,  Фото:Бурятстат
На 1000 юношей приходится 987 девушек

Согласно данным последней переписи населения, в Бурятии проживает 978,6 тысяч человек. Из них численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно составляет 275,6 тысяч человек, или почти каждый третий житель республики является молодым. Интересный факт сообщил Бурятстат.

По возрастному критерию большую часть молодёжи составляют юноши и девушки в возрасте 30-35 лет - 36,7%, в возрасте 14-19 лет - 27,5%, 25-29 лет – 18,4% и 20-24 лет- 17,4%.

По месту проживанию можно отметить, что большая часть молодёжи проживает в городской местности – это 169,5 тысяч человек или 61,5%, на селе живёт 106,1 тысяч человек или 38,5% молодёжи республики.

Численность девушек превышает численность юношей на 1,7 тыс. человек, или на 1000 юношей приходится 987 девушек. 
демография

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией растёт
Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией растёт
Экономика, 18.11.2022
Об этом рассказала министр экономики Бурятии на конференции в Москве
Каждый третий житель Бурятии является молодым
Каждый третий житель Бурятии является молодым
Экономика, 18.11.2022
На 1000 юношей приходится 987 девушек
Творческим работникам в период незанятости будут платить не ниже МРОТ
Творческим работникам в период незанятости будут платить не ниже МРОТ
Экономика, 17.11.2022
Изменения в Трудовом кодексе вступят в силу с 1 марта 2023 года
Бурятия вошла в тройку лидеров по росту турпотока в ДФО
Бурятия вошла в тройку лидеров по росту турпотока в ДФО
Экономика, 17.11.2022
Эксперты Минвостокразвития проанализировали турпоток на Дальний Восток
В Улан-Удэ призывают поднять оклад муниципальным рабочим
В Улан-Удэ призывают поднять оклад муниципальным рабочим
Экономика, 17.11.2022
Средняя зарплата сотрудников оставляет желать лучшего
Забайкальский край производит беспилотники для спецоперации
Забайкальский край производит беспилотники для спецоперации
Экономика, 17.11.2022
Накануне в зону СВО была отправлена первая партия беспилотных летательных аппаратов
В Бурятии выставили на торги большую партию нефрита
В Бурятии выставили на торги большую партию нефрита
Экономика, 17.11.2022
Первоначальная стоимость одного из лотов превышает 5 млн рублей
Двое из трёх дальневосточников получают зарплату на карту
Двое из трёх дальневосточников получают зарплату на карту
Экономика, 17.11.2022
Чаще всего наличными получают зарплату граждане старше 55 лет
В Улан-Удэ водителей на новые автобусы не удаётся заманить зарплатой в 40 тысяч
В Улан-Удэ водителей на новые автобусы не удаётся заманить зарплатой в 40 тысяч
Экономика, 17.11.2022
Потребность в штате водителей на сегодня составляет свыше 200 человек
В ТОР «Забайкалье» займутся производством литиевого концентрата
В ТОР «Забайкалье» займутся производством литиевого концентрата
Экономика, 16.11.2022
Основным потребителем станет завод в Красноярском крае
В Бурятии призывают «вводить в оборот техническую коноплю»
В Бурятии призывают «вводить в оборот техническую коноплю»
Экономика, 16.11.2022
Министр сельского хозяйства рассказал о высокой рентабельности этого растения
Улан-Удэ закупит «Богатырей»
Улан-Удэ закупит «Богатырей»
Экономика, 16.11.2022
На обновление трамвайного парка планируют получить более 780 млн

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^