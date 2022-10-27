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Авиарейс из Бурятии в Монголию переходит на зимнее расписание

Авиарейс из Бурятии в Монголию переходит на зимнее расписание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Произойдёт это с 31 октября

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 ноября увеличивается число рейсов в Монголию до пяти раз в неделю. С 31 октября до 25 марта рейс Улан-Удэ-Улан-Батор будет летать по зимнему графику, сообщили в аэропорту «Байкал».

Это туристическое направление – одно из самых популярных у жителей Бурятии. К примеру, все места на ближайший рейс в Улан-Батор на 29 октября уже раскуплены, отметили представители «Хунну Эйр».

Также компания «Хунну Эйр» рассказала, что доступны к продаже билеты в Бишкек и Астану из Улан-Батора. Теперь жители республики смогут через Монголию добраться в Казахстан, и Киргизию. Рейс в Алма-Ату летает по понедельникам и четвергам, в Бишкек – по субботам.

Подробное расписание всех рейсов можно узнать в представительстве авиакомпании «Хунну Эйр» в Улан-Удэ и в кассе аэропорта.
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