Бурятия выполнила план по ремонту дорог в Старобешевском районе ДНР

Бурятия выполнила план этого года по восстановлению дорог в Старобешевском районе ДНР. Завершены ремонтно-восстановительные работы на дорогах в четырёх населённых пунктах, сообщила пресс-служба зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.
В намеченном плане на 2022 год числилось больше 20 объектов. Был проведён ямочный ремонт и заасфальтированы самые проблемные участки дорог. Все работы выполнены в срок. На их восстановление было направлено больше 20 млн рублей из республиканского бюджета.
Договор на проведение работ АНО «Содействие» заключило с местным подрядчиком Старобешевского района. К работам они приступили в июле 2022 года – почти сразу после подписания соглашения о сотрудничестве между Бурятией и Старобешевским районом. В программу ремонта попали больше 20 участков в четырёх населённых пунктах: Комсомольское, Старобешево, Новый Свет и в селе Новокатериновка.
- Только на ремонт семи участков в посёлке Комсомольское было выделено почти семь млн рублей. Практически столько же получила Старобешевская поселковая администрация. Около двух млн рублей выделено селу Новокатериновка. И чуть больше одного млн рублей было направлено на ремонт дорог посёлка Новый Свет. На сегодня ремонтно-восстановительные работы на всех объектах завершены в срок, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
В минтрансе Бурятии отметили, что сложностей с поиском подрядной организации и с выполнением работ не возникало. К работам также привлекались местные жители, они сами желали помочь рабочим.
- Вклад Бурятии в восстановление дорог по-настоящему весомый. Сегодня республика поддерживает жителей Старобешевского района ДНР в самых разных направлениях. Работа продолжается, - подчеркнул генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом в июне. Соответствующее соглашение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в ДНР. Сразу же Бурятия передала самосвал «КамАЗ», грузовой автомобиль с краном-манипулятором, одну пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. «От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе, что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», - пояснял Алексей Цыденов.
Затем Старобешевский район получил от Бурятии ещё ряд партий с гуманитарной помощью. В октябре на сессии Народного Хурала прозвучала информация, что в развитие Старобешевского района Бурятия вложила 380 млн рублей.