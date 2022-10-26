Совет Федерации активизирует усилия по газификации Бурятии

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Правительству России сенаторы дадут конкретные рекомендации



Совет по газификации при Совете Федерации 25 октября детально рассмотрел вопрос газификации Бурятии.



Глава региона Алексей Цыденов обозначил первостепенные шаги на уровне законов и решений правительства РФ.



В федеральную программу «Развитие энергетики» необходимо включить перевод на сжиженный углеводородный газ (СУГ) 16 котельных города Северобайкальска и девяти котельных Северобайкальского и Муйского районов.



Нужно изменить федеральный закон №69 «О газоснабжении в Российской Федерации» и ввести в него добавить понятие «альтернативной газификации» или «малотоннажной газификации». Она актуальна как раз для Бурятии и других субъектов Дальневосточного федерального округа, куда из-за малочисленности населения и отсутствия крупных промышленных предприятий пока нерентабельно тянуть газопроводы.



Правительство должно ввести государственное регулирование стоимости сжиженного газа для населения, социальных объектов и решить вопрос субсидирования выпадающих доходов газоснабжающих организаций. В Бурятии к котельным на СУГ последние два года подключают многие новые и капитально отремонтированные школы, детсады и амбулатории.



- Для строительства сети автозаправок на газомоторном топливе рассмотреть вопрос субсидирования газоснабжающих организаций из федерального бюджета для создания необходимой инфраструктуры, - сообщил глава Бурятии.



Совет Федерации по итогам Совета по газификации выпустит протокол с конкретными рекомендациями федеральным органам исполнительной власти. Работу по его исполнению будут вести сенаторы в контакте с командой зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, который отвечает за развитие инфраструктуры.



