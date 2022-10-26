Правительству России сенаторы дадут конкретные рекомендации
Совет по газификации при Совете Федерации 25 октября детально рассмотрел вопрос газификации Бурятии.
Глава региона Алексей Цыденов обозначил первостепенные шаги на уровне законов и решений правительства РФ.
В федеральную программу «Развитие энергетики» необходимо включить перевод на сжиженный углеводородный газ (СУГ) 16 котельных города Северобайкальска и девяти котельных Северобайкальского и Муйского районов.
Нужно изменить федеральный закон №69 «О газоснабжении в Российской Федерации» и ввести в него добавить понятие «альтернативной газификации» или «малотоннажной газификации». Она актуальна как раз для Бурятии и других субъектов Дальневосточного федерального округа, куда из-за малочисленности населения и отсутствия крупных промышленных предприятий пока нерентабельно тянуть газопроводы.
Правительство должно ввести государственное регулирование стоимости сжиженного газа для населения, социальных объектов и решить вопрос субсидирования выпадающих доходов газоснабжающих организаций. В Бурятии к котельным на СУГ последние два года подключают многие новые и капитально отремонтированные школы, детсады и амбулатории.
- Для строительства сети автозаправок на газомоторном топливе рассмотреть вопрос субсидирования газоснабжающих организаций из федерального бюджета для создания необходимой инфраструктуры, - сообщил глава Бурятии.
Совет Федерации по итогам Совета по газификации выпустит протокол с конкретными рекомендациями федеральным органам исполнительной власти. Работу по его исполнению будут вести сенаторы в контакте с командой зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, который отвечает за развитие инфраструктуры.
Совет Федерации активизирует усилия по газификации Бурятии
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