На ближайшей сессии горсовета будет представлен проект бюджета Улан-Удэ на 2023 год
Мэрия Улан-Удэ представила основные характеристики проекта бюджета города на предстоящий трёхлетний период - 2023-2025 годы. По прогнозам, доходы на 2023 год составят 21 млрд рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 15,8 млрд рублей и собственные доходы - 5,2 млрд рублей).
Объем расходов на 2023 год планируется в сумме 21,3 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета прогнозируется в сумме 291 млн рублей.
- По проекту бюджета работа продолжается, в том числе суммы межбюджетных трансфертов будут уточняться, - сообщила на брифинге заместитель мэра – председатель комитета по финансам Татьяна Базякина.
Базякина подчеркнула, что в проекте бюджета предусмотрено увеличение текущих расходов в связи с вводом новой сети бюджетных учреждений, увеличением затрат муниципальных учреждений и предприятий отраслей ЖКХ, транспорта и др.
- Ежегодно растёт потребность на текущие расходы. Так, например, на содержание новых объектов учреждений социальной сферы предусмотрено на 2023 год 348 млн рублей. В проекте бюджета в полном объёме предусмотрены средства на заработную плату, оплату коммунальных услуг и уплату налогов. По остальным статьям расходов финансирование предусмотрено не в полном объёме, - отметила заместитель мэра.
Проект бюджета Улан-Удэ на 2023 год будет представлен на ближайшей сессии горсовета для утверждения в первом чтении. Вопрос об исполнении городского бюджета за 2022 год будет рассмотрен в начале следующего года.
Отметим, дефицит бюджета Улан-Удэ-2022 составляет 252 млн рублей.
Дефицит бюджета Улан-Удэ составит 291 млн
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 24.10.2022
На ближайшей сессии горсовета будет представлен проект бюджета Улан-Удэ на 2023 год
Экономика, 24.10.2022
21% жителей Дальнего Востока признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал
Экономика, 21.10.2022
В сентябре годовая инфляция в республике по сравнению с августом замедлилась
В 2023 году будут построены ещё 58 объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Объявлено семь предостережений
Запрос на обслуживание направила китайская компания Tianjin Air Cargo
Экономика, 18.10.2022
За неделю досмотрено 250 тонн животноводческой продукции
Экономика, 17.10.2022
Ввели в эксплуатацию 257 тысяч квадратных метров недвижимости
Экономика, 17.10.2022
В республике продолжают закупать оборудование и технику
Экономика, 12.10.2022
При этом основных продуктов жители недоедают
Экономика, 12.10.2022
Большинство из них – это женщины
Об этом заявил Евгений Луковников
У местных жителей появилась присказка «буряты и греки – друзья навеки»
Строители обустраивают объездную дорогу
Первые позиции рейтинга заняли северные регионы