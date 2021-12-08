Принят дефицитный бюджет
8 декабря на Улан-Удэнского горсовета депутаты приняли бюджет на 2022 года, а также на плановый период 2023-24 годов. Общая сумма доходов казны в будущем году составит почти 13,2 млрд рублей, расходов – 13,4 млрд. Дефицит бюджета, таким образом, составляет 252 млн рублей
- В проекте учтены межбюджетные трансферты, доведённые городу проектом закона о республиканском бюджете. На 2022 год в сумме 8,4 млрд рублей, в 2023 году на сумму 6,9 млрд рублей, в 2024-м на сумму – 8,4 млрд рублей. Также увеличен прогноз по собственным доходам. На 2022-й– на 4 млн рублей. На 2023 год – на 10,3 млн рублей, и на 2024г – на 10,8 млн рублей, - сообщила заммэра Улан-Удэ – председатель комитета по финансам Татьяна Базякина.
Заместитель председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов Анатолий Белоусов прокомментировал принятый бюджет:
- В бюджете нынче у нас 13 с половиной млрд рублей, понятно, что субсидирование дотационное. 50% бюджета уходит на систему образования – более 7 миллиардов, это в том числе питание школьников и субсидии детских садов. Если брать все расходы социального бюджета, то там более 60%.
В 2022-2024 годах планируется реализовать 15 муниципальных программ. Наибольшую доля в составе расходов бюджета занимает муниципальная программа «Развитие образования».
Горсовет принял бюджет Улан-Удэ на 2022 год
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