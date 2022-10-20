Запрос на обслуживание направила китайская компания Tianjin Air Cargo
Впервые запрос на обслуживание в международном аэропорту Улан-Удэ направила китайская авиакомпания Tianjin Air Cargo. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.
- Разворот на Восток в действии! – написал Дмитрий Гармаев.
Авиакомпания планирует выполнение грузовых рейсов в столице Бурятии с 24 октября.
В 2018 году в аэропорту Улан-Удэ ввели новую взлётно-посадочную полосу стоимостью почти в 4 миллиарда рублей. После этого аэропорт смог принимать все типы воздушных судов.
В 2017 году аэропорту был присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это также позволяет воздушной гавани Улан-Удэ принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов.
Гендиректор аэропорта Улан-Удэ: «Разворот на Восток в действии»
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