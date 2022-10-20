20 октября

19 октября

Популярное

Гендиректор аэропорта Улан-Удэ: «Разворот на Восток в действии»

Гендиректор аэропорта Улан-Удэ: «Разворот на Восток в действии»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Запрос на обслуживание направила китайская компания Tianjin Air Cargo

Впервые запрос на обслуживание в международном аэропорту Улан-Удэ направила китайская авиакомпания Tianjin Air Cargo. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.

- Разворот на Восток в действии! – написал Дмитрий Гармаев.

Авиакомпания планирует выполнение грузовых рейсов в столице Бурятии с 24 октября.

В 2018 году в аэропорту Улан-Удэ ввели новую взлётно-посадочную полосу стоимостью почти в 4 миллиарда рублей. После этого аэропорт смог принимать все типы воздушных судов.

В 2017 году аэропорту был присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это также позволяет воздушной гавани Улан-Удэ принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов.

Аэропорт "Байкал"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Через Улан-Удэ провезли две тонны говяжьих субпродуктов из Парагвая
Через Улан-Удэ провезли две тонны говяжьих субпродуктов из Парагвая
Экономика, 18.10.2022
За неделю досмотрено 250 тонн животноводческой продукции
В Бурятии почти достигнут годовой план по вводу жилья
В Бурятии почти достигнут годовой план по вводу жилья
Экономика, 17.10.2022
Ввели в эксплуатацию 257 тысяч квадратных метров недвижимости
Бюджет Бурятии выделил на поддержку участников спецоперации почти 300 млн
Бюджет Бурятии выделил на поддержку участников спецоперации почти 300 млн
Экономика, 17.10.2022
В республике продолжают закупать оборудование и технику
Жители Бурятии переедают хлеба и сахара
Жители Бурятии переедают хлеба и сахара
Экономика, 12.10.2022
При этом основных продуктов жители недоедают
Бурятия вложила 380 млн в восстановление Старобешевского района ДНР
Бурятия вложила 380 млн в восстановление Старобешевского района ДНР
Экономика, 11.10.2022
У местных жителей появилась присказка «буряты и греки – друзья навеки»
В Бурятии стартовал капремонт моста на трассе «Байкал»
В Бурятии стартовал капремонт моста на трассе «Байкал»
Экономика, 11.10.2022
Строители обустраивают объездную дорогу
Бурятия оказалась в аутсайдерах рейтинга материального благополучия
Бурятия оказалась в аутсайдерах рейтинга материального благополучия
Экономика, 11.10.2022
Первые позиции рейтинга заняли северные регионы
В Улан-Удэ строителям моста через Уду задерживают зарплату
В Улан-Удэ строителям моста через Уду задерживают зарплату
Экономика, 10.10.2022
На контроль ситуацию взял и.о. прокурора Бурятии
Улан-удэнцы за последние семь месяцев стали больше экономить
Улан-удэнцы за последние семь месяцев стали больше экономить
Экономика, 10.10.2022
В марте было куда больше людей, готовых больше тратить
На Улан-Удэнском авиазаводе открылась точка рационализаторства
На Улан-Удэнском авиазаводе открылась точка рационализаторства
Экономика, 07.10.2022
Здесь будут проходить тренинги, деловые игры, бизнес-симуляции, сессии мозгового штурма
Из бюджета Бурятии выделили средства на вещи для мобилизованных
Из бюджета Бурятии выделили средства на вещи для мобилизованных
Экономика, 06.10.2022
Финансирование пойдёт на покупку обуви, термобелья, бронежилетов и др.
Из Бурятии вырос экспорт древесины в Китай и Монголию
Из Бурятии вырос экспорт древесины в Китай и Монголию
Экономика, 06.10.2022
С начала года вывезли около 700 тысяч кубометров лесоматериалов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^