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В Бурятию прилетел первый транзитный рейс

В Бурятию прилетел первый транзитный рейс
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Жители Бурятии смогут дважды в неделю летать в Китай или Монголию

11 октября в Улан-Удэ прилетел первый транзитный рейс Улан-Батор-Улан-Удэ-Маньчжурия в рамках пятой степени свободы воздуха. Теперь жители Бурятии смогут дважды в неделю летать в Китай или Монголию, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 




Статусом пятой степени свободы обладают только четыре аэропорта в России – Улан-Удэ присоединился к Владивостоку, Сочи и Калининграду благодаря решению министерства транспорта России в 2017 году.

Транзитный рейс Улан-Батор-Улан-Удэ-Маньчжурия осуществляет монгольская авиакомпания «Hunnu Air». В столицу Бурятии прилетела делегация из Монголии, куда вошли представители туристических компаний и Министерства транспорта Монголии. Транзитные рейсы выполняются на самолете ATR72, который вмещает 70 пассажиров. 





Директор по производству авиакомпании «Hunnu Air» Бадрай Баяр сообщил, что все билеты на следующий рейс уже проданы: «Мы уверены, что развитие транзитных рейсов привлечёт в наши страны ещё больше туристов. Мы открыли регулярный рейс из Улан-Батора до Улан-Удэ в июне 2017 года, за это время совершили 125 рейсов и перевезли более 2500 пассажиров».

- Мы должны брендировать нашу республику и Байкал как лучшее место для развития туризма. Мы развиваем туристические маршруты «Великий чайный путь» и «Великий шёлковый путь», которые связывают Монголию, Китай, Россию и всю Европу, - отметил зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.



И.о. министра транспорта Алексей Назимов сообщил, что благодаря поддержке Росавиации в Бурятии растёт количество и новых рейсов, и поддержка субсидированных маршрутов. Кроме Москвы, из аэропорта «Байкал» полные самолёты по субсидированным ценам летают в Красноярск, Якутск, Хабаровск и Иркутск.

Директор аэропорта «Байкал» Евгений Сивцов сообщил о росте пассажиропотока. Если в 2017 году пассажиропоток составил 270 тыс. человек, то за девять месяцев текущего года этот показатель уже превышен и итоговый пассажиропоток составит более 380 тыс. человек.

- Это заслуга и новых рейсов, и субсидирования полетов. Уверен, что развитие аэропорта благодаря поддержке Министерства транспорта России и Правительства региона будет только ускоряться, - подчеркнул Евгений Сивцов.




Рейс до Улан-Батор длится 1,5 часа и стоит 5300 рублей. Лететь из Улан-Удэ в Маньчжурию почти два часа, цена билета – 6700 рублей.

Рейс в Маньчжурию возобновился спустя два года. Транзитный рейс будет летать по четвергам и воскресеньям.





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