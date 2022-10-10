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В Улан-Удэ строителям моста через Уду задерживают зарплату

В Улан-Удэ строителям моста через Уду задерживают зарплату
Экономика,  Фото:прокуратура Бурятии
На контроль ситуацию взял и.о. прокурора Бурятии

В Улан-Удэ рабочие, задействованные на строительстве третьего моста через реку Уда, устроили забастовку из-за задержки заработной платы. Видео собравшихся строителей опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

«Около ста человек в четверг (6 октября) поднялись, чтобы отстоять собственные интересы. На таком крупном и важном объекте как новый мост через реку Уда, людей заставляют работать бесплатно. Строители жалуются, что не получали зарплату аж с августа, а на дворе уже октябрь. Утеплиться на зиму, переобуть машины - все это стоит немалых денег, которых у людей нет. Поэтому и пошли на крайние меры и вышли бастовать», - говорилось в сообщении.

Проверку начала прокуратура. Сотрудники прокуратуры Октябрьского района выезжали на место и встречались с работниками ОАО «Хотьковский автомост».

- По фактам нарушений законодательства в сфере оплаты труда приняты меры прокурорского реагирования. Фактическое исполнение обязательств работодателя по выплате заработной платы и компенсации за её задержку находится на контроле исполняющего обязанности прокурора Бурятии Михаила Филичева, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



В региональном министерстве транспорта, в свою очередь, пообещали, что зарплату рабочим выплатят в ближайшее время. Здесь не подтвердили, что зарплату задерживают два месяца, и заявили о 10-дневном сроке.

- По информации подрядной организации ООО «Хотьковский автомост», на сегодняшний задержка выплат составляет порядка 10 дней. Однако вопрос этот решается, и в ближайшие дни зарплата будет выплачена, - сообщили в пресс-службе митранса.



Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге заверил, что оплата подрядчику из бюджета выполняется в срок.

- Со стороны заказчика и министерства транспорта все работы на объекте принимаются в срок, исполнительная предоставляется в срок, оплата тоже проходит вовремя. С нашей стороны никаких задержек по оплате выполненных работ нет, - рассказал Александр Гоге,

Работы на крупном и важном объекте через реку Уда продолжаются в прежнем режиме, заверили в министерстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная начали строить в апреле 2020 года. Подрядчик – московская компания ООО «Хотьковский автомост». Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года.

Он напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, тем самым мост должен решить проблему пробок на магистральных улицах города.

Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей.

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