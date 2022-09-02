В Бурятии подростки жаждут работать





Бурятия заняла первое место в стране по доле подростков от общего числа соискателей региона. Об этом говорится в исследовании hh.ru, авторы которого установили, насколько подростки интересовались подработкой летом 2022 года, а также кто готов работать во время учебного года.За последние три месяца было открыто или активировано более 1,6 тысяч резюме от соискателей Бурятии в возрасте от 14 до 17 лет включительно (по стране в целом - 201,6 тысячи). Это 7,4% от общего количества резюме в регионе. По доле соискателей-подростков Бурятия находится на первом месте в России.Интересно, что у 3% юных соискателей в республике уже есть опыт работы, остальные этим летом трудоустраивались впервые. Средняя заработная плата, на которую этим летом рассчитывали подростки Бурятии, составляет 20 тысяч рублей.Самые популярные среди школьников региона специализации – это продавец (23%), официант/бармен (22% резюме), промоутер (19%) и курьер (15%).Некоторые подростки хотели бы подрабатывать и в течение учебного года: в Бурятии таких соискателей сейчас около сотни таких. По всей России – свыше 29 тысяч.Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, какие тонности нужно учитывать при трудоустройстве подростков:«По российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. Однако для этого потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Намного меньше формальностей ждёт подростков, которым уже исполнилось 16, а также учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями.Если подросток устраивается на работу впервые, то организация оформить подростку свидетельство государственного пенсионного страхования. Трудовую книжку оформлять не обязательно тем, кто трудоустраивается впервые. У таких работников сведения о трудовой деятельности будут формироваться электронно.Сколько может длиться рабочий день подростка? Опять зависит от возраста:• 14-15 лет. Не более 24 часов в неделю и 4 часов в день (для 14-15-летних) и 5 часов в день (для 15-16-летних). При совмещении с учебой — до 12 часов в неделю и 2,5 часов в день (ст. 92, 94 ТК РФ).• 16-18 лет. Не более 35 часов в неделю и 7 часов в день. При совмещении с учебой — до 17,5 часов в неделю и 4 часов в день (ст. 92, 94 ТК РФ).Важно, что работа должна представлять собой легкий труд и не мешать учебе, а также не вредить здоровью и нравственному развитию. Запрещено использовать труд подростков в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами и материалами эротического содержания (ст. 63, 265 ТК РФ). Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. В дальнейшем, до достижения 18-летнего возраста, медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ)».