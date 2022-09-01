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Власти Бурятии хотели бы отдать три дороги в федеральную собственность

Власти Бурятии хотели бы отдать три дороги в федеральную собственность
Экономика,  Фото:страница Евгения Луковникова
Износ на одной из них доходит до 90%

В Бурятии уже не раз поднимался вопрос о печальном состоянии региональной автодороги Гусиноозёрск – Петропаловка – Закаменск – граница с Монголией. В народе её называют Джидинским трактом. Разбитая трасса длиной более 300 км не первый год беспокоит жителей Селенгинского, Джидинского и Закаменского районов.

Этот вопрос жители трёх районов озвучили на прямой линии президента России Владимира Путина в прошлом году. Также жители создали петицию с просьбой обратить внимание на состояние автодороги. Петицию подписали более восьми тысяч человек.

Накануне на специальном совещании по поводу проблемной автодороги председатель ревизионной комиссии Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин напомнил о необходимости капитального ремонта. По данным ОНФ, износ дороги на Джидинском тракте составляет около 90%. Интенсивность движения составляет более двух тысяч машин в сутки.

- В ОНФ поступали обращения от жителей о ненормативном состоянии автодороги, о необходимости реконструкции, ремонта в целом и капитального ремонта на участках. Протяжённость дороги составляет 326 километра. Интенсивность движения в районе 2200 автомобилей в сутки, притом, что износ дороги составляет около 90%. Это порядка трёхсот километров. Данная дорога характеризуется извилистостью, наличием большого количества сложных участков, отсутствием водоотведения в ряде мест и другими характеристиками, влияющими на сложность передвижения на этой дороге, - пояснил Анатолий Мухамедчин.

Он отметил, что дорога обеспечивает необходимые межрегиональные и международные связи. Речь зашла о не функционирующем на данный момент на российско-монгольской государственной границе автомобильном пункте пропуска «Айнек-Гол».

- Решить ключевую проблему жителей трёх районов поможет открытие автомобильного пропускного пункта «Айнек-Гол». Монголия – является важным стратегическим партнёром республики. К примеру, по итогу 2021 года, внешнеторговый оборот Бурятии увеличился в 1,7 раза и составил 56,8 млн долларов (на 22,8 млн долларов больше, чем в 2020 году). В перспективе рост продолжится, и необходимо максимально способствовать этому. Возобновление работы данного КПП имеет особую важность и стратегическое значение. Открытие КПП позволит обеспечить мясом улан-удэнских предприятий и замену импортных полуфабрикатов. Также пункт пропуска интересен для туристов, через «Айнек-Гол» ходит маршрут, связывающих озеро Байкал и восточную оконечность Хубсугула, - добавил Мухамедчин.

В ОНФ просят составить проект и рассчитать стоимость затрат для открытия этого пункта. Также Мухамедчин предположил, что с открытием КПП появится возможность поменять статус дороги с регионального значения на федеральный.

В свою очередь, замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Белоколодов поддержал идею передать некоторые региональные трассы на федеральный уровень.

- Я вам скажу больше, с 2002 года мы пытаемся республиканские дороги Улан-Удэ – Романовка -Чита, Гусиноозёрск – Петропаловка – Закаменск - граница с Монголией и Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо предложить в федеральную собственность, обосновывая тем, что эти дороги, связующие между столицами субъектов. Но не получается. Даже если взять эту дорогу, там КПП, и там должна быть федеральная дорога. Но минтранс РФ говорит, что это двусторонний пункт пропуска, и он по сути дела не работает. Ну и ситуация осложняется тем, что у наших соседей-монголов нет дороги вообще, - сказал Сергей Белоколодов.

Что касается ремонта Джидинского тракта, то суммы серьёзные. В этом году в Селенгинском районе приступили к ремонту участка с 0 по 30 км. На это выделено 489 млн рублей, ремонт завершится в 2023 году.

В 2023 году планируют начать работу на участке с 30 по 60 км – рядом с Джидинским районом. Проект разработан, ориентировочная стоимость работ составит уже 1,51 млрд рублей.

- Нашего Дорожного фонда недостаточно. Хорошо, что нам оказывает помощь федеральный бюджет. Хорошо, чтобы эта помощь поступала в будущем, мы ускоренными темпами будем стараться дорогу сделать. Хочу отметить, что это не самая худшая дорога. По дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита более серьёзные проблемы. То, что творилось там, слава богу, на этой автодороге не будет, - заявил Белоколодов.

Ремонт дороги в Джидинском районе планируют сделать с 159 по 169 км. Стоимость на такой маленький километраж составит более 500 млн рублей. Сроки реализации объекта – с 2023 по 2024 год.

- Это тот участок, который затапливается при высокой воде на реке Джида. Там серьёзная работа, нужно поднимать дорогу. Проект в принципе готов. Цена вопроса 550 млн, - добавил замминистра минтранса.

Также в 2023 году планируют отремонтировать мост на реке Гэгэтуй за 20 млн рублей.

Далее необходимо сделать капитальный ремонт дороги с 169 до 186 км. Проект ещё не готовили, но ориентировочная стоимость объекта оценивается в 1 млрд 115 млн рублей.

В Закаменском районе разрабатывается проект ремонта дороги с 260 по 272 км за 450 млн рублей. Работы планируют начать уже в этом году.

Помимо этого, за два года планируют сделать дорогу на мосту через реку Улекчин. Цена вопроса 50 млн рублей.

Также необходимо провести работы на участках дороги с 186-231 км и 282-320 км. Ориентировочная стоимость всех этих работ обойдётся почти 6 млрд рублей. На проектно-сметную документацию необходимо дополнительно 60 млн.

Это все объекты, которые нужно привести в нормативное состояние в ближайшие годы. Сергей Белоколодов отметил, что реконструкцию ждать не стоит в связи с неподъёмными суммами. По его словам, реконструкция одного километра стоит около 100 млн рублей.

Однако на одном объекте всё же сделают реконструкцию. Это с 320 по 326 км на границе КПП «Айнек-Гол». Ориентировочная стоимость за 6,5 км составила 546 млн. Реализовать проект планируют только после 2028 года.
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