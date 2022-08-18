Власти Улан-Удэ назвали удорожание ледового городка неизбежным

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ объявлены торги на строительство новогоднего ледового городка на площади Советов. Начальная цена контракта составила 8,5 млн рублей.
С каждым годом эта сумма увеличивается: прошлогодний новогодний городок 2022 года обошёлся бюджету в 6,4 млн рублей. На городок 2021 года потратили 5,9 млн рублей.
Сегодня в мэрии Улан-Удэ прокомментировали ситуацию с подорожанием работ.
- Увеличение стоимости устройства городка составляет примерно 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что теперь индексы инфляции применяются по статьям затрат, в отличие от прошлого года, когда применялся единый индекс ко всей стоимости работ и товаров. Применение индексов изменилось в связи с реформой ценообразования в строительстве. Увеличение стоимости было неизбежно, особенно в части самих работ по устройству городка, - пояснил начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре Даши Анчиров.
Концепция городка называется «Ледяной спортивный городок». Именно за эту тематику проголосовало большинство горожан в начале года.
Новинкой станет огромный светящийся шар в виде игрушки для новогодней ёлки. Световая конструкция будет использоваться несколько лет.
- В этом году мы остались верны общему направлению при устройстве городка в части увеличения светового оформления и уменьшения использования льда. В будущем планируем приобретать больше световых конструкций, - отметил Даши Анчиров.
Проектом предусмотрено устройство традиционных объектов городка - центральной ёлки, большой катушки, пять детских катушек, две «чаши-неваляшки» и устройство входной группы.
Традиционно площадь украсят композиции «Дед Мороз со Снегурочкой», «С новым годом!» и «Шэнэ жэлээр!». Также горожане смогут увидеть ледяные фигуры от городских предприятий: «Заяц лыжник», «Сноубордист Лиса» «Трамплинист Волк», «Санник Мышь», «Биатлонист Козёл», «Хоккеистка Лошадь», «Шорт-трекист Бык».
Отметим, в прошлом году новогодний городок был посвящён популярным героям мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару.