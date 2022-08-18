Власти Улан-Удэ назвали удорожание ледового городка неизбежным

- В этом году мы остались верны общему направлению при устройстве городка в части увеличения светового оформления и уменьшения использования льда. В будущем планируем приобретать больше световых конструкций, - отметил Даши Анчиров.

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