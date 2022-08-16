В Улан-Удэ дорогу на улице Банзарова ремонтируют за 13,5 млн













В центре Улан-Удэ стартовал ремонт дороги по улице Банзарова. Работы обойдутся в 13,5 млн рублей, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии.На этой улице расположен Свято-Одигитриевский собор и несколько объектов культурного наследия – усадьбы Овсянкина, Жданова, Поздеевой, Бурлакова и т.д.Подрядчик «Дорстройинвест» обновит участок от улицы Балтахинова до улицы Смолина протяжённостью 670 метров. Площадь покрытия составляет 6305 кв.м.Дорожники уже демонтировали старые бордюрные камни, после их замены они приступят к фрезерованию дорожного полотна. Затем предстоит отсыпка основания из щебеночно-песчаной смеси, покрытие свежим асфальтобетоном в два слоя.