В Улан-Удэ дорогу на улице Банзарова ремонтируют за 13,5 млн

Дорожники уже демонтировали старые бордюрные камни
В центре Улан-Удэ стартовал ремонт дороги по улице Банзарова. Работы обойдутся в 13,5 млн рублей, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии.
На этой улице расположен Свято-Одигитриевский собор и несколько объектов культурного наследия – усадьбы Овсянкина, Жданова, Поздеевой, Бурлакова и т.д.
Подрядчик «Дорстройинвест» обновит участок от улицы Балтахинова до улицы Смолина протяжённостью 670 метров. Площадь покрытия составляет 6305 кв.м.
Дорожники уже демонтировали старые бордюрные камни, после их замены они приступят к фрезерованию дорожного полотна. Затем предстоит отсыпка основания из щебеночно-песчаной смеси, покрытие свежим асфальтобетоном в два слоя.
Дорожники уже демонтировали старые бордюрные камни
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