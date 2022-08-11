Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в трёх районах
Бурятстат сообщил демографическую статистику за первые полгода. Зафиксирован рост смертности.
Так, за январь-июнь 2022 года органы ЗАГС республики зарегистрировали 5449 родившихся и 6429 умерших.
- По сравнению с соответствующим периодом 2021 года число родившихся уменьшилось на 380 человек или на 6,5 %, число умерших выросло на 200 человек или на 3,2 %. Естественная убыль населения составила 980 человек, в расчёте на 1000 населения – 2 человека, - сообщает Бурятстат.
Естественная убыль населения наблюдалась в 17 муниципальных образованиях республики, из них наибольшее значение отмечено в Кабанском (-10,0 промилле), Северо-Байкальском (-8,5) и Бичурском (-8,1) районах.
В свою очередь, естественный прирост населения показали лишь Окинский (5,2 промилле), Иволгинский (4), Закаменский (1,2), Джидинский (1,1) районы и город Северобайкальск (1,6).
Коэффициент рождаемости ниже уровня аналогичного периода 2021 года. Снижение рождаемости наблюдалось в 14 муниципальных районах и в Улан-Удэ. При этом наибольшее сокращение отмечено в Баргузинском (на 20,1 %), Кабанском (на 18,8 %) и Селенгинском (на 17,7 %) районах.
Коэффициент смертности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос с 12,7 до 13,2 умерших на 1000 населения.
- Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Бичурском, Баргузинском и Кабанском муниципальных районах (более 18 умерших на 1000 населения), - отметили в Бурятстате.
За полгода в Бурятии умерли 32 младенца в возрасте до года. Коэффициент младенческой смертности увеличился с 4,0 до 5,4 на 1000 родившихся.
По состоянию на 1 января 2022 года, численность населения Бурятии составляла 982,6 тысяч человек, из них более 580 тысяч человек живут в городах.
В Бурятии выросла смертность
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