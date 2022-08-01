Ограничение продлено на полгода
Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года.
«Граждане, которые с 9 марта 2022 года ещё не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», - говорится в сообщении Центробанка.
До той же даты сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля.
Банк России ввёл лимит на снятие евро и доллара 9 марта.
Центробанк продлил ограничение на снятие валюты до 9 марта 2023 года
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