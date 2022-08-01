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Центробанк продлил ограничение на снятие валюты до 9 марта 2023 года

Центробанк продлил ограничение на снятие валюты до 9 марта 2023 года
Экономика,  Фото:pixabay.com
Ограничение продлено на полгода

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года.

«Граждане, которые с 9 марта 2022 года ещё не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», - говорится в сообщении Центробанка.

До той же даты сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля.

Банк России ввёл лимит на снятие евро и доллара 9 марта.

Центробанк валюта

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