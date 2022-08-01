Центробанк продлил ограничение на снятие валюты до 9 марта 2023 года

Ограничение продлено на полгода



Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года.



«Граждане, которые с 9 марта 2022 года ещё не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», - говорится в сообщении Центробанка.



До той же даты сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля.



Банк России ввёл лимит на снятие евро и доллара 9 марта.



