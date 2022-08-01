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В Бурятии подорожали квадратные метры

В Бурятии подорожали квадратные метры
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Дорожает и элитное жильё, и квартиры низкого качества

Бурятстат сообщил, каковы средние цены на рынке жилья Бурятии по итогам второго квартала 2022 года.

- В Бурятии на конец второго квартала средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 79 623 рублей, на вторичном рынке – 81 952 рублей, - сообщили в Бурятстат.

По сравнению с четвёртым кварталом 2021 года квартиры в новостройках подорожали в среднем на 5,7%, на вторичном рынке – на 5,1 %.

- Наибольший рост цен отмечался на вторичном рынке жилья на квартиры низкого качества – на 19 %. Квартиры улучшенного качества на первичном рынке подорожали на 7,1 %, на вторичном рынке – на 6,3 %, среднего качества (типовые) на 4,8 % и 3,7 % соответственно, - уточнили в Бурятстате.

Отметим, специалисты органа статистики проанализировали ситуацию в целом по республике. В Улан-Удэ же стоимость квадратного метра выше. Так, по последним данным федерального портала «Мир квартир», цена одного «квадрата» в новостройках Улан-Удэ в среднем составляет уже 104 тысячи рублей
жилье

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