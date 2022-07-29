Турпоток в Бурятию вырос на 60%
Количество туристов на Байкале в ближайшие десять лет увеличится вдвое. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на заседании комиссии по вопросам охраны Байкала.
- Уже сейчас, по данным Ростуризма, около 1 миллиона туристов ежегодно посещают Байкал, ежегодный прирост интереса составляет до 20%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет количество туристов на Байкале увеличится вдвое, - сказала Виктория Абрамченко.
Согласно оперативным данным Росстата, на турбазах на Байкале с января по май отдохнули уже 129 тысяч человек. Общий же турпоток на озеро, по подсчётам, составил 179 тысяч человек.
Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев также сообщил о росте туристического потока в республике.
- Сегодня мы можем увидеть значительный прирост туристического потока. Так, по оперативным данным по сравнению с 2021 годом, прирост с января по март уже составил 60%. Сейчас мы ожидаем такой же прирост за полугодие, - отметил Алдар Доржиев.
Тем не менее, основной проблемой, по данным минтуризма Бурятии, остаётся нехватка гостиниц премиум-класса. Пока только ведётся строительство отеля на 153 номера, термального комплекса и лечебного центра в посёлке Турка в «Байкальской гавани». Инвестор – компания «Грин Флоу Байкал».
- На днях прошёл второй этап отбора заявок на предоставление субсидии Ростуризма на 300 млн на строительство гостиничных объектов по модульным технологиям. Было отобрано 15 заявок, которые построят свои гостиничные комплексы в самых популярных туристических направлениях Бурятии, - отметили в минтуризма республики.
Ростуризм спрогнозировал двукратный рост турпотока на Байкале
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