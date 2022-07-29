29 июля

28 июля

Популярное

Ростуризм спрогнозировал двукратный рост турпотока на Байкале

Ростуризм спрогнозировал двукратный рост турпотока на Байкале
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Турпоток в Бурятию вырос на 60%

Количество туристов на Байкале в ближайшие десять лет увеличится вдвое. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на заседании комиссии по вопросам охраны Байкала.

- Уже сейчас, по данным Ростуризма, около 1 миллиона туристов ежегодно посещают Байкал, ежегодный прирост интереса составляет до 20%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет количество туристов на Байкале увеличится вдвое, - сказала Виктория Абрамченко.

Согласно оперативным данным Росстата, на турбазах на Байкале с января по май отдохнули уже 129 тысяч человек. Общий же турпоток на озеро, по подсчётам, составил 179 тысяч человек.

Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев также сообщил о росте туристического потока в республике.

- Сегодня мы можем увидеть значительный прирост туристического потока. Так, по оперативным данным по сравнению с 2021 годом, прирост с января по март уже составил 60%. Сейчас мы ожидаем такой же прирост за полугодие, - отметил Алдар Доржиев.

Тем не менее, основной проблемой, по данным минтуризма Бурятии, остаётся нехватка гостиниц премиум-класса. Пока только ведётся строительство отеля на 153 номера, термального комплекса и лечебного центра в посёлке Турка в «Байкальской гавани». Инвестор – компания «Грин Флоу Байкал».

- На днях прошёл второй этап отбора заявок на предоставление субсидии Ростуризма на 300 млн на строительство гостиничных объектов по модульным технологиям. Было отобрано 15 заявок, которые построят свои гостиничные комплексы в самых популярных туристических направлениях Бурятии, - отметили в минтуризма республики. 
туризм Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятмяспром закупит 1200 тонн мяса в Монголии
Бурятмяспром закупит 1200 тонн мяса в Монголии
Экономика, 29.07.2022
Впервые за долгое время Россельхознадзор разрешил поставки монгольского мяса
Четверть тонны мясных консервов экспортировали в Монголию через Улан-Удэ
Четверть тонны мясных консервов экспортировали в Монголию через Улан-Удэ
Экономика, 29.07.2022
За неделю проконтролировано 189 тонн продукции отечественного производства
В Бурятии меньше 8% семей относятся к среднему классу
В Бурятии меньше 8% семей относятся к среднему классу
Экономика, 27.07.2022
Доля семей, относящихся к среднему классу в Бурятии, не дотягивает до среднероссийского уровня
Отток населения из Бурятии продолжается
Отток населения из Бурятии продолжается
Экономика, 26.07.2022
Жители Бурятии чаще всего переезжают в Москву и Санкт-Петербург
Большинство жителей Бурятии заявили о снижении доходов в 2022 году
Большинство жителей Бурятии заявили о снижении доходов в 2022 году
Экономика, 26.07.2022
В Якутии и Бурятии больше всего опрошенных заявили о сокращении доходов
Зарплата продавцов в Бурятия за десять лет выросла почти вдвое
Зарплата продавцов в Бурятия за десять лет выросла почти вдвое
Экономика, 25.07.2022
Профессия продавца остаётся одной из самых востребованных
Годовую инфляцию в Бурятии замедлили авиаперелёты
Годовую инфляцию в Бурятии замедлили авиаперелёты
Экономика, 25.07.2022
По официальным данным, годовая инфляция в Бурятии снижается третий месяц подряд
На севере Бурятии построят высоковольтную линию и подстанцию
На севере Бурятии построят высоковольтную линию и подстанцию
Экономика, 22.07.2022
В республике расширят мощности БАМа и Транссиба
Улан-удэнцы массово повысили ставки аренды жилья
Улан-удэнцы массово повысили ставки аренды жилья
Экономика, 22.07.2022
Аренда трёхкомнатных квартир в столице Бурятии подорожала в среднем сразу на 28% за три месяца
В Бурятии выявлена нетипичная активность поисков работы
В Бурятии выявлена нетипичная активность поисков работы
Экономика, 22.07.2022
На поведение соискателей повлияла экономическая ситуация
Промышленное производство в Бурятии выросло почти на 36%
Промышленное производство в Бурятии выросло почти на 36%
Экономика, 21.07.2022
Республика находится на пятом месте в стране
Улан-удэнцев шокировала продаваемая за 15 млн рублей квартира
Улан-удэнцев шокировала продаваемая за 15 млн рублей квартира
Экономика, 21.07.2022
Цена на квартиру в столице Бурятии сопоставима с московской
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
Экономика, 19.07.2022
Также увеличены ТОР на Камчатке, в Приамурье и Хабаровском крае

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^