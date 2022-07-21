Улан-удэнцев шокировала продаваемая за 15 млн рублей квартира

Цены на рынке недвижимости в Улан-Удэ продолжают удивлять. Недавно в группе по продаже и аренде жилья «Недвижимость 03» опубликовали очередное объявление, шокировавшее жителей столицы Бурятии.
Владелец в связи с переездом продаёт свою «трёшку» в центре города, на Виадуке, за 15 млн рублей. Один квадратный метр, таким образом, стоит здесь более 230 тысяч рублей.
Хозяин постарался расхвалить своё жилище множеством «плюшек».
- Продаётся замечательная трёхкомнатная квартира площадью 64,7 квадратных метра, в самом центре города, по улице Смолина, рядом с площадью Советов. Дом новый, 2007 года постройки, с высокими потолками, четвёртый этаж из семи, квартира с хорошим ремонтом, мебелью и современной бытовой техникой, застеклённая лоджия, санузел раздельный, комнаты изолированные, - написал владелец квартиры.
Также он отметил, что в доме лишь один подъезд, «соседи приличные добропорядочные люди, проезд во двор через автоматические ворота, по периметру дома и в подъезде видеокамеры, есть «умный домофон».
- Вся инфраструктура в шаговой доступности: гимназия №33, школа №2, остановки общественного транспорта, магазины, театр, больница, а Сбербанк прямо в доме. При продаже остаётся вся мебель и техника. Долгов и обременений нет, один взрослый собственник, - заключил собственник жилья.
Объявление бурно обсуждают подписчики группы. Почти всех поразила баснословная цена, сопоставимая с московской недвижимостью.
«Я так понимаю, из окон этой квартиры виден Кремль? Срочно бегу брать ипотеку! Такая квартира, да за такие деньги! Нет, нельзя упустить такой шанс!»,
«Что происходит вообще в Улан-Удэ с ценами на квартиры? То сдают за 20 тысяч однушку с древним ремонтом, ещё и залог просят, то продают за такие деньги, где придётся две жизни работать или даже три на неё и не кушать»,
«Почему у нас цены почти, как в Москве?»,
«Ремонт из 90-х, на балконе, судя по всему линолеум, плитка в комнате как в плохом турецком отеле. И цена как у нас в Москве за квартиру с приличным (!) ремонтом. Полная оторванность от реальности»,
«У меня родственники в центре Питера за 15 лямов семикомнатную квартиру купили. А тут «трёшка», да ещё и в Улан-Удэ»,
«На Кутузовском проспекте в Москве 2х комнатную продают за 15 лямов»,
«Почему такие цены в этой дыре, это же не Москва и не Краснодар».
И подобных сообщений много, за два дня пост собрал почти 140 комментариев.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в этой же группе публиковали объявление о сдаче в аренду квартиры в черновом варианте. К тому же, жильё находилось в отдалённом 140б квартале. За «бетонную коробку», где нет ни раковины ни ванной, владелец просил 15 тысяч в месяц.
В начале года жители Бурятии активно обсуждали объявление о продаже однокомнатной квартиры со старым ремонтом на проспекте Строителей за 3,6 млн рублей. При этом всего шестью месяцами ранее владелец продавал квартиру на 1,1 млн рублей дешевле.
Цены на недвижимость в Бурятии резко выросли после введения льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Так, молодые семьи (где обоим супругам должно быть до 35 лет), а с недавнего времени программу расширили – дальневосточную ипотеку теперь могут оформить медики и преподаватели любого возраста – могут приобрести жильё в ипотеку по ставке 2% годовых. Всё это привело к неадекватному росту стоимости квартир.