Улан-удэнцев развеселила цена съёмной квартиры с черновой отделкой







«А что так дёшево??? Вы за 25 тысяч рублей сдавайте»,

«Фотки вообще огонь. Там в прихожей ещё шпатлёвка с штукатуркой лежит? Можно в счёт аренды оштукатурить и под яйцо заделать?»,

«Я, конечно, всякую фигню читал, но Аллочка сделала мой день краше»,

«Ну и цена, ужааас, как самим не стрёмно, за такую цену сдавать!»,

«А если они сделают ремонт, будут сдавать 55 тысяч»,

«Что-то новенькое»,

«А что, так можно было?! Нет раковины, ванны... За 15 тысяч. Человек просыпается утром, в унитазе помылся, там же и сполоснулся. Закуп умывальника, тазика, надувного бассейна. Один плюс, печь не нужно топить»,

«У бомжей тоже этого нет, зато вообще всё бесплатно. Персональный люк, дневное освещение, здоровый сон. Голова не забита инфо трешем. Только дзен лови»,

«Что-то слишком маленькая доплата за проживание на отшибе и в таких условиях. Я бы просил 30 тысяч».



Несмотря на абсурдность, публикацию репостнули более 400 раз. Подписчики отметили, что «объявление само себя продаёт».





В Улан-Удэ пользователи бурно обсуждают объявление о сдаче в аренду квартиры с черновым ремонтом. За выходные это пост в паблике «Недвижимость 03» просмотрели 27 тысяч пользователей.Объявление привлекает внимание тем, что квартиру сдают в черновом варианте, то есть без малейшей отделки: нет хотя бы покрашенных стен и белого потолка, вместо люстр висят лампочки. Квартира представляет из себя просто бетонную коробку. На прилагаемых фотографиях видно, что в помещении лежат мешки не то с цементом, не то со шпаклёвкой, полы застелены фанерой. Однако это не всё, чем удивило объявление. В сдаваемой квартире нет раковины и ванны. Сложно представить, как вообще можно жить в таком жилье.За такие «удобства» арендодатель просит оплату в сумме 15 тысяч рублей в месяц.Двухкомнатная квартира в 64 «квадрата» находится в 140 «б» квартале, отметим, что это отдалённый микрорайон, куда добраться без личного транспорта практически невозможно.- Сдаётся двухкомнатная квартира 64 квадратных метра. 140 «б» квартал. В черновом варианте (розетки есть, туалет есть, нет раковины и ванны). 15 тысяч рублей. ЖКХ платим мы сами, - говорится в объявлении.Подписчики паблика порядком удивились и высмеяли авторов объявления: