В ДФО благодаря прокуратуре выплатили долгов по зарплате на 653 млн

В текущем году уровень безработицы в округе снизился с 5,4 до 5,1 %



Управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу назвало число погашенных долгов по зарплате.



- Реализованные прокуратурой надзорные мероприятия, а также взаимодействие с органами исполнительной власти регионов способствовали улучшению ситуации на рынке труда. По сведениям Росстата, в текущем году уровень безработицы в округе снизился с 5,4 до 5,1 %. Численность безработных граждан сократилась с 231 тыс. до 213 тыс. чел. (-8 %). Защищены права свыше 12 тыс. граждан, по мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по оплате труда в размере 653 млн рублей, в том числе 335 млн рублей в Амурской области, 88 млн рублей – в Хабаровском крае, 85 млн рублей – в Забайкальском крае, - сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.



Прокуратура установила, что в регионах ДФО уполномоченные органы власти в области содействия занятости населения не соблюдают порядок признания граждан безработными, постановки их на регистрационный учёт.



В Республике Саха (Якутия), Камчатском, Приморском краях, Амурской и Магаданской областях в работе служб занятости населения выявлены многочисленные факты направления граждан для трудоустройства на фактически занятые должности, либо которые не соответствовали предъявляемым требованиям.



Кроме того, с организациями не проводилось предварительное согласование кандидатур, оценка необоснованных и немотивированных отказов не давалась, в связи с чем руководителям центров занятости населения внесено 35 представлений об устранении нарушений законодательства, 24 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



В условиях изменения ситуации на рынке труда особое внимание прокурорами уделялось вопросам назначения социальных выплат гражданам, оставшимся без работы. В Забайкальском и Приморском краях, Бурятии и Еврейской автономной области пресечено свыше 200 фактов необоснованных отказов в пособии, снижения его размера и несвоевременного назначения.



В Приморском, Хабаровском краях прокуроры объявили предостережения руководителям 14 компаний, принявшим решения о прекращении (приостановлении) деятельности в РФ. Прокуроры предостерегли должностных лиц о недопустимости нарушения трудовых прав работников, неисполнения договорных и налоговых обязательств, не связанных с объективными экономическими процессами.



Установлено 634 факта нелегального трудоустройства граждан, получавших заработную плату «в конвертах». По требованию прокуроров 250 работодателями, осуществляющими деятельность в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, со всеми работниками заключены трудовые договоры.



