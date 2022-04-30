В России ключевая ставка снизилась до 14% годовых

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Центробанк принял решение снизить ключевую ставку



Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.



- Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п., до 14,00% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, - говорится в сообщении.



Отмечается, что по прогнозу Банка России, инфляция составит 18,0–23,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.



Повысить ключевую ставку до 20% Центробанк решил в конце февраля. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года. Однако уже в апреле регулятор отпустил ставку до 17 %.