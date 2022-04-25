Льгота будет распространяться только на новостройки
Льготная ипотека для IT-специалистов будет действовать только на первичном рынке жилья, сообщает ТАСС.
- Очень надеемся, что программа льготной ипотеки для IT-специалистов начнёт работать в мае. Она будет действовать на новостройки, - сказал заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.
Он уточнил, что ДОМ.РФ выступит оператором этой программы.
Разработку льготной ипотеки для IT-специалистов ранее анонсировал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эта мера призвана привлечь молодых специалистов в российский IT-сектор и мотивировать их остаться в стране.
Согласно предложениям Минцифры, ставка должна составить не более 5%. Льготную ипотеку смогут получить IT-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем заработной платы от 100 тысяч рублей до вычета НДФЛ в месяц для регионов и от 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ для городов-миллионников. Предполагается, что максимальный размер кредита для регионов составит 9 млн рублей, а для городов-миллионников - 18 млн рублей.
Для субсидирования льготной ипотеки IT-специалистов правительство уже распорядилось выделить в 2022 году из резервного фонда 1,5 млрд рублей. Предполагается, что такой кредит смогут получить не менее 10 тысячи человек, уточняет ТАСС.
В России запустят льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов
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