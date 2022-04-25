Высокий результат стал возможен из-за быстрого удорожания квартир
Лидером российских регионов по доходности инвестиций в недвижимость за последние три года стала Бурятия. Исследование провело РИА Новости.
В последние несколько лет цены на недвижимость демонстрировали значительный рост. Таким образом, те, кто инвестировал в недвижимость в начале периода подъёма цен, выиграли достаточно много. По оценкам аналитиков, среднегодовая доходность вложений в недвижимость в России в последние три года была на 11% выше ежегодной инфляции. Для исследования доходность считалась в среднем за три года (2019-2021) от момента прироста стоимости квартиры и сдачи её в аренду. В расчётах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась за вычетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.
Первое место в рейтинге заняла Бурятия, где в 2019-2021 годах с учётом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 18,3% годовых. Такой высокий результат стал возможен из-за достаточно быстрого удорожания квартир, пояснили эксперты.
Всего лишь на несколько сотых ниже оказалась доходность инвестиций в недвижимость в Магаданской области. Также в пятёрку лидеров вошли Амурская область (чистая доходность недвижимости за вычетом инфляции – 18,1% годовых), Адыгея (17,1%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17,1%).
Более половины регионов в 2019-2021 годы показали доходность свыше 9% годовых. С другой стороны, тем, у кого нет своего жилья, стало труднее его купить из-за дороговизны, так как доходы растут медленнее цен на квартиры. То есть доступность жилья при этом снижается.
Бурятия стала лидером по доходности инвестиций в недвижимость
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