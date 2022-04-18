С оптимистичным заявлением выступил минпромторг Бурятии
По сравнению с прошлой неделей наблюдается снижение розничных цен на продукты, бытовую технику и бытовую химию, заявило сегодня министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
- Из продуктовой корзины подешевели: хлеб ржаной и пшеничный, подсолнечное масло, соль, молоко, яблоки, огурцы и помидоры, белокочанная свежая капуста. Наибольшее снижение цены зафиксировано на чай черный байховый 7,8%. Подешевел в республике на 1,96% сахар-песок, - говорится в сообщении министерства.
Также, по официальной информации минпромторга, «наблюдается спад цены на товары бытовой химии: стиральный порошок, туалетную бумагу и женские гигиенические прокладки». Снижение цен зафиксировано на телевизоры, смартфоны и роботы-пылесосы.
- В первую очередь падение цен на продукты и товары бытовой химии связаны со снижением цен от поставщиков и производителей. Стабилизация цен на хлеб проходит благодаря господдержке производителей хлеба. Отмечу, что в республике продолжают свою работу мобильные группы для проведения мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, - заявил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Алексей Оловянников.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе министерство также сообщило о снижении цен на бензин и газовое моторное топливо.
В Бурятии заявили о снижении цен на продукты и бытовую технику
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