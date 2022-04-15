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В Бурятии заявили о падении цен на бензин

В Бурятии заявили о падении цен на бензин
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Минпромторг сообщил, насколько подешевело топливо

В Бурятии снизились цены на бензин и газовое моторное топливо, сообщило министерство промышленности, торговли и инвестиций республики.

- С начала года в республике подешевел АИ-98 на 0,29 руб за литр или 0,4% и газовое моторное топливо на 5,10 рублей за литр или на 14,7%. Также отмечается небольшое снижение цены по сравнению с прошлой неделей на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, - говорится в сообщении министерства.

В Бурятии продолжается мониторинг розничных цен на нефтепродукты и на товары первой необходимости. По оценке минпромторга, ситуация на продовольственном рынке стабилизируется.

- В республике есть запасы по всем основным продуктам питания. Мы не допустили пустых полок в магазинах. Также нами было направлено письмо в министерство экономического развития РФ об установлении предельно розничных цен на продовольственные товары, а именно сахар-песок и чёрный чай в республике, - заявил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.
цены на нефтепродукты

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