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Бурятия в числе регионов, наименее зависимых от импортных продуктов

Бурятия в числе регионов, наименее зависимых от импортных продуктов
Экономика,  Фото:Pexels
В местных магазинах импортные продукты встречаются реже

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что в России за последние 8 лет реализации политики импортозамещения зависимость продуктового ритейла от зарубежных товаров снизилась на треть.

Так, в совокупном товарообороте продовольствия максимальная доля импорта отмечается в Смоленской, Магаданской областях, Санкт-Петербурге, Рязанской области, Москве, Адыгее, Краснодарском, Камчатском, Приморском краях и Брянской области.

Минимум импортных продуктов реализуются на предприятиях, зарегистрированных в Бурятии, а также Крыму, Марий Эл, Оренбургской области, Тюменской области, Амурской области, Башкортостане, Пермском крае, Новгородской и Белгородской областях.

В исследовании использованы данные Росстата по балансам товарных ресурсов розничной торговли, статистика предприятий оптовой торговли и данные федеральной таможенной службы по структуре импорта продовольственных товаров, сообщается на сайте FinExpertiza.
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