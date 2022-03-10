Глава Бурятии пообещал поддержать строителей

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

«Все планы хотим реализовать», - подчеркнул Алексей Цыденов



Глава Бурятии Алексей Цыденов заверил, что строительной сфере на фоне санкций будет оказана поддержка. Об этом глава заявил сегодня на оперштабе по экономике.



Алексей Цыденов пояснил, что из-за роста цен на стройматериалы и, соответственно, удорожания расходов подрядчиков, госконтракты с ними разрывать не будут. Напротив, будут внесены соответствующие изменения в документацию. Таким образом строителям помогут довести все подрядные работы до конца и получить за них оплату.



Кроме того, глава республики рекомендовал банкам идти навстречу строительным фирмам при оформлении кредитов.



Сейчас работа на всех стройках, которые ведутся за бюджетный счёт, продолжается, как и прежде.



- Все сроки, предусмотренные на этот год по нацпроектам, реализуются. Школы и объекты культуры как строились, так и строятся. По линии здравоохранения строительство всех объектов также продолжается. Все планы хотим реализовать. За пять лет мы построили 18 школ, а в этом году мы должны строить 17 школ. Работы много, и её хватит всем, - заявил Алексей Цыденов.



Меры поддержки



Также глава Бурятии напомнил о мерах поддержки предпринимателей в нынешних непростых условиях. Продолжается льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Сейчас основные банки поддерживают ставку 13%.



Сельхозпроизводителям предоставляется отсрочка по льготным инвестиционным кредитам на срок до шести месяцев. Пока это касается выплат, которые нужно внести с 1 марта по 31 мая 2022 года.



Представители пострадавших отраслей могут получить отсрочку по выплате кредитов.



Также в России принят закон, который позволяет предоставлять отсрочку по налоговым платежам.



- Сбербанк сегодня подтвердил, что ранее выданные ипотечные решения сохраняются по предыдущим ставкам. То есть, люди, которые получили одобрение по ипотеке до 25 марта, но жильё не купили, могут до 25 марта приобрести жильё по ранее действующим ставкам и эти ставки будут действовать весь период ипотеки, то есть не будут повышаться. В общем, ставки на ипотечных кредитах не меняются, - рассказал Алексей Цыденов.



На проведение весенне-полевых работ и посевной кампании ряд банков финансирует кредиты по приобретению топлива под 5% годовых. Соответственно, по словам главы Бурятии, вся посевная «будет обеспечена деньгами». А получатели краткосрочных льготных займов получат возможность продлить срок кредита на год.



- Хотелось бы подчеркнуть, что мы увеличили капитализацию наших фондов. Мы дополнительно выделили деньги на сельское хозяйство, поддержку малого и среднего бизнеса. И готовы выделить дополнительные средства, когда то что выделили сейчас, будет израсходовано. Меры поддержки на всех уровнях принимаются. Думаю, что мы все сложные периоды пройдём с минимальными потерями, а может даже без них, - подчеркнул Алексей Цыденов.



